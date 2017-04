Lkw zwischen Königswalde und B 95 von Straße abgekommen

erschienen am 11.04.2017



Königswalde. Ein Lkw ist am Dienstagnachmittag an der Annaberger Straße zwischen Königswalde und der B 95 teilweise in den Straßengraben gerutscht. Nach ersten Informationen dauert die Rettung noch an. Unfallursache und Angaben zu Verletzten sind bisher ungeklärt.

Autofahrer müssen auf dieser Strecke mit Verzögerungen rechnen. Der Verkehr soll durch die Polizei wechselseitig an der Unfallstelle vorbei geleitet werden. (fp)