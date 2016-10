LÃ¶sung fÃ¼r Bayrischen Hof in Geyer scheint mÃ¶glich

Lösung für Bayrischen Hof in Geyer scheint möglich

Der Kontakt zu den Besitzern war vor Jahren abgebrochen. Seitdem hat sich nichts an dem maroden Gebäude getan. Nun gibt es einen neuen Mit-Eigentümer.

Von Julia Keller

erschienen am 12.10.2016



Geyer. Ein grünes und ein blaues Netz bedecken das Dach des Bayrischen Hofes in Geyer. Die Stadtverwaltung hat beide vor mehreren Jahren anbringen lassen. Sie sollen Passanten schützen, die am Bayrischen Hof vorbeikommen - verhindern, dass Schieferschindeln vom Dach auf den Gehweg stürzen. Seit diesem Jahr ist der Fußweg vor dem Haus zudem abgesperrt. Ein Bauzaun hält Passanten auf Abstand.

Der Bayrische Hof ist eines der marodesten Gebäude von Geyer. Und gleichzeitig eines der prominentesten: Er steht am Altmarkt, direkt gegenüber vom Rathaus. Die Stadtverwaltung wollte das Haus bereits 2013 abreißen lassen, erhielt aber keine Fördermittel. Ein Jahr später verlor sie den Kontakt zu den Eigentümern, sagt Bürgermeister Harald Wendler (Die Linke).

Zwei Personen hatten das 1989 sanierte ehemalige Klubhaus nach der Wende gekauft. Statt es zu nutzen oder zu vermieten, beliehen die neuen Inhaber die Immobilie und kauften weitere Objekte in Sachsen. Der Mann, zu dem die Stadt Geyer Kontakt hatte, ging in Privatinsolvenz, nachdem irgendwann ein Kredit nicht zustande gekommen war. Bevor der Kontakt abbrach, hatte er sich bereit gezeigt, auf seinen Anteil der Immobilie zu verzichten und die zweite Eigentümerin zu überzeugen, das gleiche zu tun. Inzwischen ist klar: Der Mann ist 2014 verstorben.

Doch nun kommt neue Bewegung in die Angelegenheit Bayrischer Hof: Durch den Tod des Mannes ist der Freistaat Bayern zum Mit-Eigentümer geworden. Ihm gehören 50 Prozent des Objekts - und er steht mit der Stadtverwaltung in regelmäßiger Korrespondenz. Laut der aktuellsten Nachricht ist die bayerische Staatskanzlei gerade dabei, die zweite Besitzerin ausfindig zu machen. Stadtchef Wendler hofft, dass sie mehr Möglichkeiten für eine solche Suche hat als die Geyersche Stadtverwaltung. "Ich bin erst mal optimistisch, dass es da bald vorwärts geht", so Wendler.

Und Wendler hofft, dass die bayerische Staatskanzlei von den Plänen abzubringen ist, das Objekt zu versteigern. "Es bringt mir nichts, wenn irgendjemand das Haus kauft und es weiter leersteht." Denn der Wert des Grundstückes liegt laut Bürgermeister unter dem Betrag, auf den die Abrisskosten geschätzt wurden. Es sei damit zu rechnen, dass für den Rückbau etwa 300.000 Euro anfielen.

Die ideale Lösung für den Bayrischen Hof wäre deshalb aus Wendlers Sicht folgende: Ein Gutachter stellt fest, dass das Gebäude nicht mehr zu retten ist, der Freistaat Bayern verkauft Haus und Grundstück für einen symbolischen Obolus an die Stadt und letztere lässt das Gebäude abreißen. Auf der frei werdenden Fläche sollte dann erst einmal eine Grünfläche entstehen.

Wendlers Begründung dafür, dass er den raschen Abbruch favorisiert: "Uns geht es hauptsächlich darum, dass die Gefahr beseitigt wird, die von einem unkontrollierten Zusammenbruch ausgehen würde." Denn sollte das marode Dach einstürzen und die Außenmauern des Hauses nach außen drücken, könne kein Bauzaun mehr die Passanten in der Umgebung schützen.