Mächtig gewaltig, Egon: Ein Sturmtief sorgt für Chaos

Querstehende Laster, umgestürzte Bäume, Schneeverwehungen, Staus, Unfälle und Vollsperrungen - das Sturmtief hat gestern die Einsatzkräfte im Erzgebirge in Atem gehalten. Doch nicht nur auf den Straßen war Geduld gefragt.

Von Patrick Herrl und Thomas Wittig

erschienen am 14.01.2017



Annaberg-Buchholz. Dieser Freitag, der 13. ist wahrlich kein gewöhnlicher gewesen. Mit Windgeschwindigkeiten bis zu 135 Kilometern pro Stunde peitschte Sturmtief Egon auch über das Erzgebirge hinweg. "Freie Presse" gibt einen Überblick über die Ausmaße des Unwetters.

Unfälle: Bereits innerhalb von 0 bis 12.30 Uhr wurden bei der Polizeidirektion Chemnitz 59 Verkehrsunfälle registriert. Fast die Hälfte ereignete sich dabei im Erzgebirgskreis. Nach dem aktuellen Erkenntnisstand gingen alle Unfälle glimpflich ohne verletzte Personen aus, teilte ein Sprecher mit. Zahlreiche Kameraden der freiwilligen Feuerwehren waren außerdem wegen umgestürzten Bäumen im Einsatz. Dem Landratsamt wurden zwei Vorfälle im mittleren Erzgebirge und weitere fünf im Altkreis Annaberg gemeldet, teilte Sprecher André Beuthner mit.

Straßensperrungen: Die Warnmeldungen der Polizei änderten sich im Minutentakt. So waren zwischenzeitlich unter anderem die B95 zwischen Morgensonne und Bärenstein sowie die Straße zwischen Königswalde und Morgensonne voll gesperrt. Die B 95 war zudem in der Ortslage Schönfeld verweht. Und auch zwischen Drebach und Ehrenfriedersdorf ging wegen Verwehungen nichts mehr. Dabei waren die Beschäftigten der fünf Straßenmeistereien des Kreises schon rund um die Uhr im Einsatz, erklärte Peter Ludwig, verantwortlich für Straßen und Verkehr beim Landratsamt. Mit bis zu 55 Räum- und Streufahrzeugen versuchten die zirka 100 Mitarbeiter die Lage in den Griff zu bekommen.

Schulen: Spontan entschieden Bildungseinrichtungen in der Region, den Unterricht zu verkürzen. Dazu gehörte auch die Evangelische Schulgemeinschaft Erzgebirge in Annaberg-Buchholz. "Nach der sechsten Stunde ist aufgrund der Witterung heute Schluss, können die Eltern ihre Kinder abholen", sagte Sekretärin Ina Ficker. Zu den Schülern mit dem weitesten Weg nach Hause gehörten etwa die aus Großolbersdorf und Jöhstadt. Im Bildungszentrum "Adam Ries" lief indes alles normal. "Bei uns ist heute ohnehin 13 Uhr Schluss. Zudem haben wir nicht so viele Schüler, die auf Busse angewiesen sind", sagte Gert Töpfer, Leiter des Oberschulbereichs.

Bus: Mit Ausnahme der Vollsperrungen rollten die Busse der RVE. "Zwar langsamer, aber sie kamen voran", sagte Sprecherin Annika Engelmann. "Wir hatten alles im Griff. Es gab kurze Verzögerungen, aber die muss man bei dem Wetter in Kauf nehmen", ergänzte RVE-Geschäftsführer Roland Richter.

Bahn: "Wir sind auf allen Strecken gefahren", sagte Lutz Mehlhorn, Sprecher der Erzgebirgsbahn. Die Maximalgeschwindigkeit wurde wegen der Sturmböen auf 50 km/h reduziert.