Mangels Objekt: BÃ¼rgerladen auf Kippe?

Mangels Objekt: Bürgerladen auf Kippe?

Der Stadtrat Jöhstadt hat dem Vorhaben seine volle Unterstützung zugesagt. Damit gerät er aber in eine Zwickmühle. Denn es geht um den Bauhof der Stadt.

Von Thomas Wittig

erschienen am 16.09.2016



Jöhstadt. 20 Monate sind inzwischen vergangen, seit zum ersten Mal der Begriff Bürgerladen in Jöhstadt die Runde gemacht hat. Der Stadtrat hatte damals einer Einwohnerversammlung zugestimmt, in der das Projekt vorgestellt wurde. Ganz optimistische Schätzungen gingen nach den ersten Beratungen von einer möglichen Eröffnung in diesem Herbst aus. Davon ist man mittlerweile weit entfernt. Und obwohl der Vorstand der Bürgerladen Unternehmensgesellschaft unentwegt an dem ehrgeizigen Projekt arbeitet, scheint dieses auf der Kippe zu stehen. Grund: Es fehlt aktuell einfach das passende Objekt, in das der Laden einziehen kann.

In dieser Situation kommt wieder der Stadtrat ins Spiel. Er hat während seiner jüngsten Sitzung dem Vorhaben Bürgerladen seine volle Unterstützung zugesagt - wohl wissend, dass das eine Art Gewissenskonflikt darstellt. Denn es geht um den Bauhof bzw. um dessen Domizil an der Annaberger Straße. Genau das favorisiert einstimmig der siebenköpfige Vorstand der Bürgerladen Unternehmensgesellschaft, nachdem der Mietvertrag für den ehemaligen Plus-Markt mit dessen Eigentümer Press GmbH nicht zustande gekommen ist. "Am Bauhofgebäude gibt es Parkplätze, es ist ein städtisches Objekt, es befindet sich in Marktnähe, WC und Heizung sind vorhanden und es bietet die Möglichkeit einer Erweiterung", nennt Vorstand Anke Gross die Vorteile. Lediglich die vorhandenen Rolltore müssten aus dem früheren Feuerwehrdepot ausgebaut werden. Natürlich gelte es in dem Zusammenhang eine Alternative für den Bauhof zu finden.

Anke Gross drängte dabei auf eine schnelle Entscheidung, da die Zeit im Nacken sitzt. "Seit der Gründungsversammlung der Bürgerladen Unternehmensgesellschaft sind neun Monate vergangen. Das Vertrauen der Bürger gerät ins Wanken", so Gross. 135 Interessenten hätten für den Bürgerladen Anteile gezeichnet. Wenn sie abspringen, sei das Projekt gestorben.

Marion Brandel, Mitglied des Arbeitskreises Bürgerladen, sprach sich indes gegen den Bauhof aus. Ihren Worten zufolge hätten 80 Prozent der Anteils-Zeichner das getan, weil der Bürgerladen in den ehemaligen Plus-Markt kommen sollte. "Nun soll er in die obere Stadt und in das Gebäude des Bauhofes, für den damit etwas anderes gesucht werden muss. Das wollen die Leute nicht", so Brandel. Bürgermeister Olaf Oettel hatte indes selbst während einer Arbeitsgruppensitzung im März 2015 darauf hingewiesen, dass bei der Standortwahl nicht nur der Plus-Markt betrachtet werden soll, sondern auch andere Objekte.

Für Stadträtin Andrea Meyer von der CDU ist die Meinung des Vorstandes bindend. Sie forderte eine rasche Objektbegehung. "Wir dürfen nicht warten, ansonsten wird alles zerredet." Enrico Krauß, Rat (Für unnre Haamit) und Mitglied des Arbeitskreises, ergänzte: "Wir sind jetzt an einem Punkt, an dem wir nicht allein entscheiden können, weil uns das Gebäude nicht gehört."