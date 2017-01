Mann sitzt auf Gleisen - Lokführer muss Schnellbremsung einleiten

erschienen am 05.01.2017



Annaberg-Buchholz. Ein Lokführer der Erzgebirgsbahn musste am Mittwoch, 13.48 Uhr in Annaberg-Buchholz im Bereich Hüttengrundstraße eine Schnellbremsung einleiten, weil eine Person auf den Gleisen saß. Das teilte die Bundespolizei mit. Den Angaben zufolge rollte sich der Unbekannte in letzter Sekunde aus dem Gleisbereich und flüchtete dann in Richtung Frohnau.

Laut Zeugenaussagen soll es sich um einen 25 bis 30 jährigen Mann mit schwarzem Rucksack gehandelt haben. Er war bekleidet mit schwarzer Hose und braunem Kapuzenshirt. Die Bundespolizeiinspektion Chemnitz hat die Ermittlungen wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr aufgenommen und sucht Zeugen, Telefon 0371 4615105. (fp)