Mehrere Jahre Haft für Sexualstraftäter

Weil er ein Mädchen sexuell missbraucht und eindeutige Fotos gemacht hat, muss ein Mann aus Annaberg hinter Gitter.

Von Matthias Wetzel

erschienen am 10.06.2017



Chemnitz. Das Landgericht Chemnitz hat einen 55 Jahre alten Mann wegen schweren sexuellen Missbrauchs zu einer Haftstrafe verurteilt. Der zum Tatzeitpunkt in Annaberg lebende Günther C. (Name von der Redaktion geändert) hatte sich an der Enkelin seiner Lebensgefährtin vergangen. Der Prozess gegen C. gestaltete sich von Anfang an schwierig. Zum ersten Gerichtstermin war der Angeklagte nicht erschienen. Wie er später aussagte, habe er kein Geld für eine entsprechende Fahrkarte gehabt. Um sicherzugehen, dass der Angeklagte zum neuen Termin erscheint, hatte ihn die Polizei am Vorabend in seiner Wohnung festgenommen. Dennoch gestaltete sich der Prozessbeginn am nächsten Morgen schwierig, denn bei C. wurde ein Blutalkoholwert von 0,9 Promille festgestellt. "Ich habe zwei Tage nichts gegessen", so die Begründung des Beschuldigten. Ein hinzugezogener Amtsarzt stellte Stunden später die Verhandlungsfähigkeit von C. fest.

Sexueller Missbrauch einer Minderjährigen, schwerer sexueller Missbrauch und Herstellung pornografischer Schriften im Zeitraum zwischen 2013 und 2016, so lautete die Anklage der Staatsanwaltschaft, die der Angeklagte mit versteinerter Mine anhörte. Auf die Frage des Vorsitzenden Richters, ob er sich dazu äußern wolle, schüttelte der Angeklagte den Kopf. Wenn C. die Taten einräume, so Richter Mularczyk, könne auf die für alle Beteiligten belastenden Zeugenvernehmungen verzichtet werden. "Wenn die das gesagt haben, wird es schon stimmen", sagte C. schließlich. Auf die Frage des Richters, ob das ein Geständnis sei, nickte der Angeklagte.

Laut Staatsanwaltschaft hatte C. die Enkelin seiner Lebensgefährtin vom neunten bis zum elften Lebensjahr mehrfach sexuell missbraucht. Zu den Taten war es in seiner Annaberger Wohnung oder bei Verwandtenbesuchen in Chemnitz gekommen. C. hatte laut Staatsanwaltschaft dabei das Vertrauen des Mädchens ausgenutzt, um sich an ihm zu vergehen. Der 55-Jährige nutzte Gelegenheiten im Schlafzimmer oder im Badezimmer, um am Geschlechtsteil des Kindes zu manipulieren. Außerdem machte er Fotos des nackten Mädchens. Aufgeflogen war C. schließlich, nachdem er sich auf einem Spielplatz in Annaberg an dem Mädchen vergangen hatte. Eine Augenzeugin hatte daraufhin die Polizei verständigt. Die Beamten stellten später den Fotoapparat, Computer und Festplatten mit belastendem Material sicher.

Fünf Jahre Haft lautete der Antrag der Chemnitzer Staatsanwaltschaft. Letztlich verurteilte das Landgericht den heute in Dresden lebenden Mann zu vier Jahren und zwei Monaten Gefängnis. Außerdem legte der Richter dem Angeklagten eine Therapie nahe.