"Meine Arbeit ist noch nicht beendet"

Alinde Gnatzy ist nach einem Jahr bei indischen Straßenkindern zurück in der Heimat - Diese Zeit hat sie geprägt und verändert

erschienen am 10.09.2016



Die Annabergerin wollte nach dem Abitur nicht gleich studieren. Alinde Gnatzy zog es ins Ausland, aber nicht für einen Urlaub. Sie wollte helfen, irgendwo. Über die Don Bosco Mission gelangte sie in ein Hilfsprojekt mit rund 150 Jungs in Dehli. Über diese Zeit sprach sie mit Thomas Wittig.

Freie Presse: Auf welches Essen haben Sie sich nach Ihrer Rückkehr aus Indien am meisten gefreut?

Alinde Gnatzy: Auf Lasagne. Meine Mama hat sie auch gleich nach meiner Ankunft gemacht. Aber auch Wurst, Käse und Saft wieder einmal zu schmecken war schön. Das gibt es dort alles nicht. Das Essen in Indien war eigentlich immer nur herzhaft. Früh gab es unter anderem eine Art Omelett oder auch schon Hühnerfleisch, mittags und abends eigentlich immer Reis.

Mit welchen Worten sind Sie von Ihren Eltern empfangen worden?

Papa hat mich am Flughafen mit den Worten: "Na Töchterchen, schön, dass du wieder bei uns bist", begrüßt. Und Mama sagte: "Bin ich froh, dass ich dich wieder habe."

Sprechen Sie jetzt Hindi?

Ja. Am Anfang konnte ich mir nicht vorstellen, dass ich diese Sprache jemals lernen werde. Es musste aber sein, da ich mit den Straßenkindern nicht anders kommunizieren konnte. Eine Mitarbeiterin aus dem Projekt hat uns zwei Volontäre (so heißen die Freiwilligendienstler bei der Don-Bosco-Mission Anm. d. Red.) zunächst einen Monat lang täglich eine Stunde unterrichtet. Viel habe ich dann aber von den Jungs gelernt. Trotzdem hat es bis Januar gedauert, ehe ich die Sprache ein bisschen sprechen konnte. Ab April hat dann die Verständigung ganz gut funktioniert.

Was haben Sie in Indien am meisten vermisst?

Dass ich mich nicht einmal zurückziehen und etwas für mich machen konnte. Alles war auf die Jungs fixiert. Wir zwei Volontäre waren faktisch rund um die Uhr für sie da.

Wie sind Sie mit den für Deutschland eher primitiven Verhältnissen klargekommen?

Zunächst einmal war ich von den Zuständen, die mich erwarteten, nicht überrascht, da ich mich im Vorfeld entsprechend informiert hatte. Dennoch war manches nicht einfach. Sämtliche Kleidung etwa musste man mit der Hand waschen. In der Regenzeit wurden die Sachen nie trocken. Dann waren da die Temperaturextreme. Im Winter hatten wir fast zwei Monate vier Grad Celsius - aber überall. Nirgends gab es eine Heizung, an der man sich hätte wärmen können. Nachts stand nur eine einfache Decke zur Verfügung. Die Kälte hat man irgendwann in allen Gelenken gespürt. Dann gab es die Hitze mit 50 Grad Celsius. Obwohl man jede Anstrengung versuchte zu vermeiden, war man ständig von oben bis unten durchschwitzt.

Hatten Sie irgendwann einmal Heimweh?

Den Punkt, an dem ich nach Hause gewollt hätte, gab es eigentlich nie. Aber klar, gerade zu Weihnachten war es schon etwas komisch. Ich wusste, dass meine Familie zu Hause gemeinsam feiert und ich hier quasi allein sitze.

Was haben Sie dagegen getan?

Ich habe öfters als sonst mit der Heimat telefoniert und versucht, möglichst nicht allein zu sein, um mich abzulenken. Außerdem habe ich meine mitgenommenen Süßigkeiten, vor allem viel Schokolade, gegessen und die von zu Hause mitgebrachten Motivationsbriefe gelesen.

Was war für Sie der schwerste Moment in der Ferne?

Das war die Zeit unmittelbar vor der Rückreise, insbesondere aber der Tag, nachdem meine Mitvolontärin weg war. Sie ist 19 Tage vor mir nach Hause geflogen. Das hat sich ganz seltsam angefühlt. Es war eine Zeit, in der viel geweint wurde, auch bei den Jungs. Sie kamen immer wieder zu mir und baten mich, doch bitte hier zu bleiben.

Was war Ihr schönstes und vielleicht unwiederbringlichstes Erlebnis?

Da gab es mehrere davon. Besonders in Erinnerung geblieben ist mir etwa, als ich zum ersten Mal mit Sari zu den Jungs gegangen bin. Da haben sie mir alle Komplimente gemacht. Sehr gerührt hat mich zudem ein kleiner Junge. Er beherrschte anfangs gerade so das Alphabet. Ich habe es dann geschafft, ihm in dem Jahr das Lesen beizubringen. In Erinnerung bleibt mir auch das Programm zum Ende der Schulferien, das wir für die Jungs komplett allein auf die Beine gestellt haben und die dabei großen Spaß hatten. Wir haben unter anderem einen Fahrrad-Slalom organisiert und uns die Gesichter angemalt.

Indien ist für Frauen nicht ungefährlich. Gab es Situationen, in denen Sie Angst - eventuell auch um ihr Leben - hatten?

Nein. Es gab keine Situation, die wirklich gefährlich gewesen wäre, höchstens etwas mulmig, als ich zweimal nachts allein unterwegs war.

Wären Sie gern länger geblieben?

Im Prinzip ja. Ich hätte es aber mental nicht länger geschafft. Von Krankheiten wie etwa Magen-Darm-Problemen bin ich weitestgehend verschont geblieben. Ich hatte in Indien über fast sieben Monate hinweg einen eher leichten, nur juckenden Hautausschlag. Zwei Wochen vor der Heimreise bekam ich jedoch eine teils eitrige Hautentzündung, die dann auch weh tat. Und ich war am Ende froh, genau zu diesem Zeitpunkt wieder nach Hause zu können und mich einem deutschen Arzt vorzustellen.

Was war Ihr emotionalstes Erlebnis mit Ihren Schützlingen?

Das war Ende Januar, als wir feststellen mussten, dass es unter den Jungs ein paar sexuelle Belästigungen gab. Da war ich völlig schockiert und auch etwas überfordert, wie ich damit umgehen sollte. Dazu muss man wissen, dass viele der Kinder vor ihrer Aufnahme in das Don-Bosco-Projekt Opfer sexueller Gewalt geworden waren. Jene Opfer werden später oftmals selbst zu Tätern. Letztlich haben sich diese Probleme aber wieder gegeben.

Was hat während der Arbeit in Indien bei Ihnen den größten Frust bzw. Ärger ausgelöst?

Wenn man sich Mühe gegeben hat, etwas für die Kinder auf die Beine zu stellen, diese aber partout keine Lust darauf hatten und sich völlig respektlos verhalten haben. Ich musste dadurch lernen, mir entsprechenden Respekt zu verschaffen. Ebenso frustriert war ich, als die Jungs, dass war dann eher zum Ende des Jahres, quasi ihre gesundheitlichen Probleme bei mir abgelegt haben, ich aber nichts für sie tun konnte.

Wie schwer ist Ihnen der Abschied gefallen?

Sehr schwer, weil ich nicht weiß, was mit den Jungs passiert. Sie sind mir so ans Herz gewachsen. Das hätte ich nicht für möglich gehalten. Ich bin noch leicht ohnmächtig, weil ich der Meinung bin, meine Arbeit dort ist noch nicht beendet.

Was hat Ihnen das Jahr mit den Straßenkindern für Ihr weiteres Leben gegeben?

Meine Persönlichkeit hat sich verändert. Ich bin nachdenklicher geworden. Die Perspektiven haben sich extrem verschoben. Ich sehe jetzt vieles komplett anders - zum Beispiel was im Leben wirklich wichtig ist, was man braucht, was wertvoll ist und was vergänglich. Und man lernt durch so eine Erfahrung erst wirklich schätzen, was wir hier in Deutschland haben, wie gut es uns geht. Eigentlich sollte jeder, der hier meckert, einmal diesen Einblick bei den Straßenkindern in Indien bekommen.

Was passiert mit dem Geld, das auf das von Ihnen eingerichtete Spendenkonto eingegangen ist?

Zunächst einmal möchte ich allen Spendern danken. Es ist richtig viel Geld zusammengekommen. Damit soll in dem Projekt in Dehli das Abwasserproblem gelöst werden, indem ein Kanal gebaut wird. Zudem ist vorgesehen, die Wände der Gebäude trockenzulegen, die gerade in der Regenzeit permanenter Feuchtigkeit ausgesetzt sind.

Das Abi ist erfolgreich gemeistert, Indien Geschichte. Welche neuen Herausforderungen stehen jetzt an?

Zunächst einmal werde ich ab Oktober in Potsdam das Studium Lehramt Gymnasium aufnehmen. Als Fächerkombination habe ich mich für Französisch/Spanisch entschieden. Außerdem möchte ich unbedingt das Projekt in Indien weiter unterstützen. Mein Ziel ist es, Patenschaften für die Jungs aufzubauen.

"Mein Jahr in Indien" ist am 20. September Thema einer Veranstaltung in den Gemeinderäumen der katholischen Kirche Annaberg-Buchholz, Mariengasse 11. Alinde Gnatzy wird dort ab 18.30 Uhr über ihre Erlebnisse und Erfahrungen berichten.