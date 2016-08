Mit 2,5 Promille intus fÃ¤hrt Mann gegen Hausfassade

Mit 2,5 Promille intus fährt Mann gegen Hausfassade

erschienen am 31.08.2016



Annaberg-Buchholz. Ein betrunkener 29-jähriger Opelfahrer ist am Dienstagabend in eine Hausfassade an der Annaberg-Buchholzer Lindenstraße gefahren. Laut Polizei kam der Mann in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab, überfuhr einen Gehweg und prallte anschließend gegen die Hausecke.

Der Mann hatte 2,52 Promille intus und besaß keinen Führerschein. Er blieb unverletzt. Da Betriebsmittel am Fahrzeug ausliefen, waren auch die Kameraden der Feuerwehr im Einsatz. Der entstandene Sachschaden wird auf 7000 Euro geschätzt. (fp)