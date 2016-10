Mit Messer bedroht und geschlagen: Unbekannte überfallen 19-Jährigen

erschienen am 28.10.2016



Annaberg-Buchholz. Ein 19-Jähriger ist am Freitagmorgen, kurz nach 2 Uhr, auf der Schlösselbrücke in Annaberg-Buchholz von zwei Unbekannten ausgebraubt worden. Die beiden Täter bedrohten den jungen Mann mit einem Messer, schlugen und traten auf ihn ein, nahmen ihm den Rucksack ab und liefen in Richtung Straße der Einheit davon. Der 19-Jähriger wurde bei dem Angriff verletzt. Er musste zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Im Rucksack befanden sich unter anderem zwei Notebooks und Computerzubehör im Wert von 500 Euro.

Seinen Angaben zufolge ist einer der Täter etwa 35 Jahre alt und 1,70 Meter groß. Er soll eine kräftige, eher dickliche Figur und dunkle, kurze Haare haben, die zum Scheitel gekämmt waren. Er war unrasiert, trug eine dunkle Jacke und eine braune Hose. Der zweite Täter soll ebenfalls etwa 35 Jahre alt und zirka zwei Meter groß sein. Er hat eine kräftige Statur mit Bierbauch sowie kurze, braunblonde Haare (Igelfrisur). Er war ebenfalls unrasiert und bekleidet mit einer hellen Stoffjacke sowie einer hellen Dreiviertelhose. Hinweise bitte an das Polizeirevier Annaberg, Telefon 03733 88-0. (fp)