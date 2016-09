MutmaÃŸliche Autodiebe in Unfall verwickelt - Feuerwehrmann eingeklemmt

Mutmaßliche Autodiebe in Unfall verwickelt - Feuerwehrmann eingeklemmt

erschienen am 02.09.2016



Frohnau. Zwei mutmaßliche Autodiebe haben nach einer Kollision am Freitagfrüh einen Verletzten eingeklemmt in seinem Wagen zurückgelassen und sich aus dem Staub gemacht. Der Zusammenstoß ereignete sich kurz nach 6.30 Uhr auf der Sehmatalstraße (S 261), wo ein als gestohlen gemeldeter Renault in einer Kurve mit einem VW zusammenstieß. Die Feuerwehren aus Frohnau und Buchholz, Rettungsdienst und Polizei rückten zur Unfallstelle zwischen Frohnau und Schönfeld aus und befreiten den VW-Fahrer.

"Der Einsatz war für unsere Kameraden nicht leicht, da es sich bei dem Eingeklemmten um einen Angehörigen einer Nachbarwehr handelte", sagte Einsatzleiter Peter Pollmer von der Feuerwehr Frohnau. Mit einem Fährtensuchhund und einem Hubschrauber nahm die Polizei die Verfolgung der Flüchtigen auf. (fp)