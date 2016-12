Mutmaßlicher Lkw-Dieb in Scheibenberg gestellt

erschienen am 12.12.2016



Sehmatal/Schlettau/Scheibenberg. Ein 34-jähriger Litauer steht im Verdacht, einen Sattelzug der Marke Volvo am Sonntagabend im Sehmataler Ortsteil Neudorf gestohlen zu haben. Dessen 45-jähriger Fahrer soll gegen 22 Uhr bemerkt haben, wie sein an der Crottendorfer Straße gesicherter, abgestellter Sattelkipper in Richtung Crottendorf weggefahren wurde. Laut Polizei wurde der Tatverdächtige an der Straße Am Bahnhof in Scheibenberg aufgegriffen. Außerdem wurde dort noch ein weiterer Sattelzug derselben Marke gefunden. Dieser war aus Schlettau gestohlen worden.

Nach ersten Schätzungen haben beide Sattelzüge einen Wert von jeweils 55.000 Euro. Der mutmaßliche Lkw-Dieb wird demnächst dem Haftrichter vorgeführt. (fp)