Mutter und Oma auf Zeit

Helga Hegenbarth und ihr Mann Günther hegten mit Ende 50 den Wunsch, noch einmal ein Kind großzuziehen. Nun lebt Noah bei ihnen im Sehmatal. Doch die gemeinsamen Tage sind begrenzt.

Von Ariane Grund

erschienen am 17.01.2017



Sehmatal. Noah ist ein Geschenk. Damit passt er in die Weihnachtszeit, und doch auch wieder nicht. Denn Noah ist ein Geschenk auf Zeit. In diesem Monat steht eine Entscheidung bevor, die seit dem 27. Mai allen immer vor Augen ist. Seit diesem Tag lebt der inzwischen acht Monate alte Junge in der Familie von Helga und Günther Hegenbarth. Doch die Geschichte beginnt schon eineinhalb Jahre früher.

Helga Hegenbarth ist gelernte Schneidermeisterin. Seit der Wende ist sie selbstständig mit einer eigenen Näherei. "Die Aufträge gingen zurück, ich war unglücklich mit mir und meiner Welt", blickt Helga Hegenbarth auf das Jahr 2015 zurück. "Alles ist unnötig. Ich möchte etwas Nützliches machen", so ihr Fazit damals. Mitten in diese Überlegungen hinein besuchte sie gemeinsam mit ihrem Mann einen Vortrag in der Kirchgemeinde. "Darin berichtete eine Mitarbeiterin der Diakonie darüber, wie dringend Pflegeeltern gesucht werden. Das hat mich auf eine besondere Weise berührt", erinnert sich die Frau aus dem Sehmatal.

Eine erste Frage stellt sie noch vor Ort: "Bin ich zu alt dafür?" Mit der Antwort "Omis tun den Kindern gut", geht Helga Hegenbarth beseelt nach Hause. Ihr Entschluss ist gefasst und schon auf dem Heimweg im Auto mit dem Ehemann besprochen: Sie wird sich als Pflegemutti bewerben. Ein erster Anruf beim Jugendamt holt sie dann auf den Boden der Tatsachen zurück, denn man fragt sie, ob sie in ihrem Alter diese Bürde wirklich auf sich nehmen will. "Haben Sie sich das richtig überlegt?"

Damals ist sie 58 Jahre alt. Den Mut nimmt man ihr dennoch nicht, wenn auch nur ein Lichtblick bleibt: Das Ehepaar kann aufgrund des fortgeschrittenen Alters höchstens in der Kurzzeitpflege, sprich für die Maximaldauer von zwei Jahren, eingesetzt werden. Der Wunsch, ein Kind aufzunehmen, bleibt und erhärtet sich. "Nach Möglichkeit sollte es ganz jung sein", so Helga Hegenbarth und sie erzählt von ihrem Wunschberuf: Sie wollte als junges Mädchen unbedingt Säuglingsschwester werden. "Das wurde mir verwehrt, da ich nicht in der FDJ war, nicht an der Jugendweihe teilgenommen hatte. Ich habe damals eine Woche geheult und schließlich Näherin gelernt." Sie begrub ihren Herzenswunsch. Schließt sich nun der Kreis?

Erst einmal beginnt der bürokratische Weg: polizeiliches Führungszeugnis, medizinische Stellungnahmen, Lebensberichte jeweils von beiden Ehepartnern. Helga Hegenbarth: "Anders als in einem Lebenslauf kommt es hier auf die Biografie an: Erlebtes, Rituale, die Frage des Glaubens, die Kindheit, das Elternhaus, den beruflichen Werdegang, wie man Höhen und Tiefen des Lebens meisterte." Voraussetzung war auch, dass die drei erwachsenen Kinder der Hegenbarths mit dem Wunsch der Eltern einverstanden sind. Sie sind 38, 37 und 29 Jahre alt, insgesamt zählt die Familie bereits sieben Enkel.

An den 27. Mai 2016 kann sich Helga Hegenbarth noch gut erinnern. "Ich stand mit Ehrfurcht vor dem Baby." Sieben Wochen war Noah damals alt. Er brauchte dringend liebevolle Hände, seine Mutter war mit der Situation überfordert. "Der Anruf, dass wir ein Kind bekommen, kam einen Tag früher, geradezu überfallartig. Zuvor stand das eingerichtete Zimmer mit Babybett, Wickeltisch und allen 'Zutaten' bereits ein halbes Jahr ungenutzt. Jetzt bleibt gerade noch Zeit, Windeln, Pflegemittel und Babynahrung zu kaufen", sagt Helga Hegenbarth.

Das Baby kommt in einer Autoschale mit einer freundlichen Mitarbeiterin. Ein Händedruck. Ein kurzer Wortwechsel. Allein. Als Erstes badet sie den Kleinen, schaut ihn genau an. Die Frage, ob sie sich als 'Oma' oder als 'Mama' sieht kann sie nicht eindeutig beantworten. "Doch wohl eher als Oma." Ihre Handgriffe sind die einer geübten Mutter: wickeln, füttern, schmusen. Der Bekanntenkreis reagiert positiv, auch wenn die Hegenbarths nun entweder mit Baby kommen oder mit Rücksicht auf das Baby nicht immer dabei sein können. Die Einschränkungen sind für die Familie keine.

Ihre Näherei betreibt Helga Hegenbarth weiterhin, auch wenn Noah nun die erste Geige spielt. Gearbeitet und geputzt wird nur, wenn er schläft. Ein gemeinsamer Urlaub führte die Familie im Wohnmobil an die Ostsee. "Zwei Wochen auf engstem Raum, das hat zusammengeschweißt."

Die Zeit mit Noah ist begrenzt. Nicht nur dieser Gedanke ist fest verankert in den Köpfen und Herzen des Ehepaares. "Es ist nicht mein Kind", sagt die Frau, die die Pflege des Kindes übernommen hat, um ihm einen guten Start ins Leben zu ermöglichen. Voraussichtlich im Januar, auf jeden Fall, wenn Noahs Mutti einen Platz in einer Mutter-Kind-Einrichtung bekommt, wird er zu ihr zurückkehren können.

Sieben Monate lebt der kleine Junge nun in der Familie im Sehmatal. "Ich habe kein neues Leben, aber ein anderes. Ich habe wieder Verantwortung übernommen, mein Horizont hat sich geweitet", sagt Helga Hegenbarth. "Mein Mann sagt, ich wirke fünf Jahre jünger", sagt sie, die im vergangenen Monat ihren 60. Geburtstag feierte.

Noah ist übrigens ein hebräischer Name und bedeutet so viel wie "Beruhige Dich" oder "Ruhebringer"...