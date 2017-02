Nach Brand: Schüler sind wieder in ihrem Element

Ein Feuer im August verursachte hohen Schaden im Humanistischen Greifenstein-Gymnasium Thum. Jetzt ist alles wieder saniert. Eine wichtige Frage bleibt.

Von Michael Urbach

03.02.2017



Thum. Weiße Kittel, Reagenzgläser und an der Wand das Periodensystem der Elemente: Es ist leicht zu erkennen, welches Fach Josephine, Ayleen und die anderen Schüler am Humanistischen Greifenstein-Gymnasium Thum gerade haben: Chemie, ganz normaler Unterricht im Fachkabinett. Endlich, kann man sagen. Denn im August hatte ein Brand, ausgehend vom Lehrerpult, das Zimmer stark beschädigt. Neben dem Chemiezimmer wurden der Vorbereitungs-, zwei Garderoben- und der Serverraum in Mitleidenschaft gezogen - durch die Hitze war eine Wasserleitung geplatzt. Das Ausmaß des Unglücks steht indes auch in Zahlen fest: Jürgen Hamm vom Trägerverein beziffert den Gesamtschaden auf 138.500 Euro.

Jene Sommernacht vom 16. zum 17. August wird Lehrern und Schülern des Gymnasiums lange im Gedächtnis bleiben. "Noch in der Nacht sind viele Leute hergekommen und haben angepackt", erinnert sich Hamm. Auch die Feuerwehr habe sehr umsichtig agiert und selbst nach dem eigentlichen Löschen mit geholfen. In den folgenden Tagen lief die Abwicklung über die Versicherung sehr rasch, so Hamm: "Nach der Begutachtung bekamen wir schnell ein Zeichen, dass wir mit der Instandsetzung beginnen können. Das ist nicht selbstverständlich."

Und die Arbeiten hatten es in sich. Im Chemiezimmer musste etwa der Fußboden komplett ausgewechselt werden, ebenso Möbel sowie Gas- und Elektroinstallationen. Der Brandgeruch wurde durch eine Fachfirma mit einem sogenannten Ozonverfahren beseitigt, die Wände mit Kohlendioxid gereinigt. Lehrer packten nach Feierabend mit an und Firmen aus der Region arbeiteten am Wochenende oder in den Ferien, um den Schulalltag möglichst wenig zu behindern. Stolz ist Jürgen Hamm darauf, dass dank flexibler Planung trotz allem keine Unterrichtsstunde ausfallen musste: Das Physikzimmer ist so ausgelegt, dass es auch als Chemieraum nutzbar ist.

Wie es zu dem Brand kam, ist auch mehr als ein halbes Jahr später noch nicht abschließend geklärt. Die Ermittlungen dauern an, heißt es von der Polizei. Der anfängliche Verdacht der fahrlässigen Brandstiftung habe sich nach seinem Kenntnisstand bisher nicht erhärtet, fügt Jürgen Hamm hinzu.

Neben Chemie im neuen Kabinett widmen sich Schüler des Greifenstein-Gymnasiums freilich noch ganz anderen Dingen. Eine Projektgruppe arbeitet derzeit an einem elektronischen Zutrittssystem für die Schule. Das Ziel: Schüler können mit ihrem Essens-Chip die Eingangstür öffnen. Hamm: "Man muss nicht alles komplett verriegeln und es ist trotzdem sicher." Und auch in Sachen Internet tut sich was: Die bis in die Klassenzimmer bestens vernetzte Schule ist seit Februar rasant mit 400 MBit/s im Netz unterwegs. Über Digitalisierung im Unterricht und anderes können sich alle Interessierten am 3. März zwischen 14 und 19 Uhr bei einem Tag der offenen Tür informieren.