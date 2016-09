Nach Unfall in Frohnau: Polizei fasst UnfallflÃ¼chtige

Nach Unfall in Frohnau: Polizei fasst Unfallflüchtige

Frohnau. Die zwei mutmaßlichen Autodiebe, die am Freitag im Annaberg-Buchholzer Ortsteil Frohnau nach einem Unfall Fahrerflucht begangen hatten, sind gefasst worden. Das teilte die Polizei am Samstag mit. Bei den beiden handelt es sich um einen 35-jährigen Fahrer und eine 25-jährige Beifahrerin. Sie wurden in Annaberg festgenommen.

Die beiden sollen nach einer Kollision am Freitagfrüh einen Verletzten eingeklemmt in seinem Wagen zurückgelassen und sich aus dem Staub gemacht haben. Der Zusammenstoß ereignete sich kurz nach 6.30 Uhr auf der Sehmatalstraße (S 261), wo ein als gestohlen gemeldeter Renault in einer Kurve mit einem VW zusammenstieß. Die Feuerwehren aus Frohnau und Buchholz, Rettungsdienst und Polizei rückten zur Unfallstelle zwischen Frohnau und Schönfeld aus und befreiten den VW-Fahrer. Der 35-jährige Verletzte wurde ins Krankenhaus gebracht.

"Der Einsatz war für unsere Kameraden nicht leicht, da es sich bei dem Eingeklemmten um einen Angehörigen einer Nachbarwehr handelte", sagte Einsatzleiter Peter Pollmer von der Feuerwehr Frohnau. Der Sachschaden beläuft sich auf mehr als 20.000 Euro. Die Vollsperrung der S 261 wurde gegen 10.45 Uhr aufgehoben. Die Suche nach den Flüchtigen mit einem Fährtenhund und einem Polizeihubschrauber blieb bislang ohne Erfolg, wie die Polizei am Nachmittag meldete, und dauert weiter an. (fp)