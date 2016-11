Nach den Narren sind nun die Wichtel los

Die kleinen Helfer des Weihnachtsmannes sind für den Menschen eigentlich nicht zu sehen. In Annaberg-Buchholz ist das anders. Hier leben die koboldähnlichen Männchen - und nicht nur die.

Von Thomas Wittig

erschienen am 26.11.2016



Annaberg-Buchholz. Seit 477 Jahren ist er tot - Stadtgründer Herzog Georg. Auch der Rechenmeister Adam Ries und die Montanunternehmerin Barbara Uthmann leben längst nicht mehr. Dennoch sind sie allgegenwärtig in der Stadt, erst recht in den kommenden Wochen, thronen sie doch hoch oben als Figuren auf der Pyramide des Annaberger Weihnachtsmarktes. Gestern wurden sie für einige Minuten lebendig und stiegen gemeinsam mit ihren 15 anderen "Kollegen" von ihrem Sockel herab, um den diesjährigen Weihnachtsmarkt mit seinen mehr als 80 Buden zu eröffnen.

Mit dabei waren auch vier Wichtel. Die kleinen der nordischen Mythologie entstammenden koboldähnlichen Männchen, gelten als fleißige Helfer des Weihnachtsmannes. Wer sie gestern nicht gesehen hat, dem haben entweder die zahlreichen Besucher des Pyramideanschiebens die Sicht versperrt oder die Wichtel hatten sich gerade unsichtbar gemacht. Denn das können die Zipfelmützenträger genauso gut wie zaubern - sagt die Mythologie.

Spätestens ab heute aber kann jeder, der das will, die Wichtel treffen. Sie laufen jetzt den Narren den Rang ab, die erst vor 14 Tagen am 11. 11. die Macht in der Kreisstadt an sich gerissen hatten. Traditionell im Gefolge des Weihnachtsmann öffnen die Wichtel heute, ab 14 Uhr die insgesamt 24 Türchen des Wichtelkalenders. Dahinter verbergen sich ihre liebevoll gestalteten Miniaturwerkstätten.

Anschließend beziehen die Wichtel bis zum 23. Dezember ihre eigene kleine Welt auf dem Weihnachtsmarkt. Zu dieser gehören Wichtelwerkstatt, Wichtelpost und Wichtelbackstube, die Wichteldrechselschule und -reitschule sowie der Wichtelkalender. Bimmelbahn und Karussell ergänzen das bunte Spektrum für kleine Wichtelkinder. In der Wichtelwerkstatt und der -backstube können Kinder nach Herzenslust kreativ sein. Im Wichtelpostamt wiederum gibt es einen speziellen Verpackungs- und Geschenkservice für Besucher mit eigens kreiertem Annaberger-Weihnachtsmarktpapier.

Für Eckhard Tanzhaus, Ex-Stadtmarketing-Chef und Ideengeber für den Weihnachtsmarkt, fehlt allerdings noch etwas: der Waldwichtel. "Es fehlt einfach eine Bude, die reine Naturprodukte wie Baumscheiben in verschiedenen Größen, Wurzeln, Astgabeln, Moos, Zapfen oder Stockschwämme zum Basteln anbietet", so Tanzhaus. Die Stadt würde dafür sogar einen Verkaufsstand kostenlos zur Verfügung stellen, sagt er.