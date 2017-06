Neue Geräte können mehr Leben retten

In diesem Jahr werden mehrere Feuerwehren im Landkreis mit modernen Atemschutzgeräten ausgestattet. Mit ihnen müssen sich die Kameraden nun vertraut machen.

Von Matthias Degen und Sarah Hofmann

erschienen am 20.06.2017



Annaberg-Buchholz/Zschopau. Eine halbe Stunde können sich Feuerwehrleute mit einem der neuen Atemschutzgeräte im Rauch aufhalten. So schätzt es der Gelenauer Wehrleiter Ingo Hackebeil ein. Dann wird nicht nur die Atemluft in der Flasche knapp, sondern auch die Kraft der Kameraden. Seine Feuerwehr erhielt in diesem Jahr acht neue Pressluftatmer. Mit den acht Geräten können in Gelenau zwei Feuerwehrautos bestückt werden. "Sie können schon während der Fahrt aufgehuckelt werden", sagt Ingo Hackebeil. Die Apparatur besteht aus einer Art Gestell, an die dann die Luftflasche geschraubt wird. Eingesetzt werden die Atemschutzgeräte bei starker Rauchentwicklung oder giftigen Dämpfen. Sie werden bei den meisten Wohnungsbränden genutzt - aber auch bei brennenden Fahrzeugen.

Neben der Freiwilligen Feuerwehr Gelenau, wurden auch die Kameraden der freiwilligen Feuerwehren in Bärenstein, Crottendorf, Ehrenfriedersdorf, Elterlein, Königswalde, Scheibenberg, Schlettau, Tannenberg, Thermalbad Wiesenbad, Thum, Pfaffroda, Auerbach, Hohndorf, Lugau, Oelsnitz, Drebach sowie das Feuerwehrtechnische Zentrum des Erzgebirgskreises mit Geräten bedacht. Diese wurden von einem neuen Lieferanten bezogen, der Gesellschaft für Brandschutz und Sicherheit Handelsgesellschaft mbH. Der Wechsel war nötig geworden, weil der bisherige Lieferant MSA Deutschland zum Ende des Vorjahres die Herstellung von Ersatzteilen eingestellt hatte.

Zusammen mit den neuen Atemschutzgeräten wurden auch neue Atemschutzflaschen gekauft. Diese stammen von der Firma Brandschutztechnik GmbH mit Sitz in Leipzig. "Gemäß Kostenschätzung gehen wir für das Jahr 2016 von circa 480.000 Euro und im Jahr 2017 von 540.000 Euro aus. Ein einzelnes Gerät kostet etwa 2000 Euro. Darin enthalten sind Pressluftatmer, Lungenautomat und Atemluftflasche", erläutert Stefan Pechfelder vom Landratsamt. Die Kosten für die Geräte werden zu drei Vierteln vom Freistaat getragen, der Rest fällt auf die Kommunen. Bislang waren zum Jahreswechsel 222 Geräte ausgegeben.

Schnell konnten sich die Kameraden von den Vorzügen der neuen Technik überzeugen. Dirk Haase ist schon 23 Jahre bei der Freiwilligen Feuerwehr Scharfenstein und ist mit einigen Atemschutzgeräten älterer Baujahre vertraut. Mit der neuen Technik kommt er gut zurecht. "Natürlich merkt man beim Einatmen einen Widerstand, den es zu überwinden gilt", erklärt der Scharfensteiner. Doch das Atmen unter der neuen Maske fällt ihm auch bei Belastung nicht schwer. "Ich bin Brillenträger und die neue Atemschutzmaske hat eine komfortabler eingearbeitete Sehhilfe in meiner Dioptrienstärke." Besonders der zweite Anschluss an eine Fremdmaske gibt ihm Sicherheit. "Sollte mein Atemschutzgerät wegen eines Defektes ausfallen oder die Einsatzzeit überschreitet das Maß an Sauerstoffvorrat, kann mir ein Kamerad vor Ort aushelfen", erläutert Dirk Haase. Der zweite Anschluss an den Pressluftatmer kann nicht nur bei den Feuerwehrleuten, sondern auch bei Unfall- und Brandopfern das Zünglein an der Waage zwischen Leben und Tod darstellen, verschafft es doch einige zusätzliche Atemzüge.

Ganz einfach ist der Umgang mit den Geräten übrigens nicht. Um sie nutzen zu können und mit ihnen zum Beispiel in brennende Häuser, giftige Gase und an Unfallstellen treten zu können, müssen die Einsatzkräfte einige Voraussetzungen erfüllen. "Grundsätzlich muss der Kamerad mindestens 18 Jahre alt sein und seine zweijährige Grundausbildung als Truppenmann erfolgreich absolviert haben", erklärt Jens Fichtner, Wehrleiter der Freiwilligen Feuerwehr Scharfenstein. Dann sei ein entsprechender Atemschutzlehrgang Pflicht.

Auch eine ärztliche Tauglichkeitsuntersuchung fordere der Gesetzgeber. Sie muss alle drei Jahre wiederholt werden. Kameraden über das 50. Lebensjahr hinaus müssen sich jährlich beim zugelassenen Facharzt vorstellen.

Alles in allem zeigen sich die Kameraden zufrieden mit der neuen Technik und arrangierten sich schnell mit den neuen Bedingungen. Wie Stefan Pechfelder erklärt, ist für dieses Jahr die Umstellung weiterer Feuerwehren vorgesehen. So sollen die freiwilligen Feuerwehren in Annaberg-Buchholz, Geyer, Jöhstadt, Mildenau, Oberwiesenthal, Sehmatal, Amtsberg, Großolbersdorf, Heidersdorf, Wolkenstein, Burkhardtsdorf, Gornsdorf, Jahnsdorf, Niederdorf, Niederwürschnitz, Thalheim und Drebach mit neuen Geräten ausstaffiert werden.

Auch das Feuerwehrtechnische Zentrum des Landkreises wird mit weiteren Einsatzreserven bedacht. Die zweite Ausstattungsrate soll 252 Geräte umfassen.