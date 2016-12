Neuschnee: Zehn Zentimeter auf dem Fichtelberg

erschienen am 12.12.2016



Oberwiesenthal. Bleibt es jetzt dauerhaft weiß? Von Sonntagnacht bis Montagvormittag sind auf dem Fichtelberg zehn Zentimeter Schnee gefallen. Das ist die größte Menge in diesem Herbst. Bei einem strammen Wind fühlte sich die Luft bitterkalt an. Die Liftbetreiber freuen sich über den Schnee, denn in den kommenden Tagen wird es kälter, zusätzlicher Neuschnee kann produziert werden. Die Wintersportbedingungen werden sich daher wieder verbessern. (bemä)