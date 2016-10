Nicht in allen Branchen gibt es mehr Lehrlinge

In Sachsens Betrieben ist eine Trendwende spürbar: Sie bilden wieder stärker aus. Das wird auch im Erzgebirge deutlich. Mancher Beruf bleibt dennoch ein Ladenhüter.

Von Christof Heyden und Antje Flath

erschienen am 15.10.2016



Annaberg-Buchholz. Die Schere zwischen freien Ausbildungsstellen und potenziellen Bewerbern klafft im Erzgebirge nach wie vor weit auseinander: 555 freien Ausbildungsplätzen standen Ende August 224 Jugendliche gegenüber, die noch keinen Ausbildungsvertrag unterschrieben hatten, besagt die Statistik der Arbeitsagentur. Dennoch ist auch in der Region seit dem vergangenen Jahr der Trend spürbar, dass es wieder mehr Lehrlinge gibt und wieder mehr ausgebildet wird.

Von der Entwicklung profitieren laut Landesamt für Statistik vor allem die Handwerksbetriebe - auch im Erzgebirge, wie Romy Weisbach von der Handwerkskammer Chemnitz bestätigt. Waren bei der Kammer zum 30. September des Vorjahres 391 Lehrverhältnisse gemeldet, waren es am 30. September dieses Jahres 428. Anteil daran haben auch 33 Betriebe, die zum ersten mal ausbilden. Allerdings verteile sich der Zuwachs nicht gleichmäßig auf alle Berufsgruppen. So ist in der Gruppe der Gewerbe für Gesundheits- und Körperpflege die größte Steigerung zu verzeichnen: von 46 auf 60 Lehrverhältnisse. Dazu gehören unter anderem die Berufe Hörakustiker und Augenoptiker, bei denen es mit 6 beziehungsweise 9 Lehrlingen mehr die deutlichsten Zuwächse gibt.

Dagegen wollten den Beruf des Orthopädieschuhmachers im Vorjahr noch 4 Jugendliche erlernen. In diesem Jahr war es nur noch einer. Ein ähnliches Bild bietet sich im Nahrungsmittelgewerbe. Während die Anzahl der künftigen Konditoren und Fleischer gestiegen ist, ist die der Bäcker nahezu gleich geblieben. Im Bau- und Ausbaugewerbe sind die Zahlen sogar rückläufig.

Insgesamt gab es zum 30. September 1831 neu eingetragene Ausbildungsverhältnisse bei der Handwerkskammer. 484 Lehrstellen sind aber auch noch als unbesetzt gemeldet. Denn für viele Berufe sei das Interesse der Jugendlichen zwar da. Da der Bedarf aber wesentlich größer ist, reiche die Anzahl der Bewerber nicht aus, um ihn zu decken. So hätten viele Lehrstellen im Bereich Elektroniker für Energie- und Gebäudetechnik, Anlagenmechaniker für Sanitär-/Heizung-/Klimatechnik und Fachverkäufer Lebensmittelhandwerk Fleischerei trotz der vielen Lehrverträge 2015 nicht besetzt werden können. Eine Situation, die auch Franziska Luthardt nur zu gut kennt. Sie ist Geschäftsführerin des Regionalverbandes Chemnitz der Dehoga. Denn in der Gastronomie kommen statistisch gesehen auf einen Jugendlichen 8,5 freie Lehrstellen als Restaurantfachfrau/mann. Die Auswirkungen dieser prekären Situation sind auch im Erzgebirge bereits deutlich zu spüren: verkürzte Öffnungszeiten, weitere Schließtage, im schlimmsten Fall Geschäftsschließungen.

Und wenig gefragte Berufe gibt es noch mehr. Als "grundsätzlich unbeliebt" hat man bei der Handwerkskammer beispielsweise die Berufe Metallbauer, Dachdecker und Straßenbauer ausgemacht. Noch 27 unbesetzte Ausbildungsstellen gibt es momentan bei der Industrie- und Handelskammer Chemnitz - unter anderem in den Berufen Berufskraftfahrer/in und Tiefbaufacharbeiter. Zwar hat es auch dort im Vorjahr 2,12 Prozent mehr abgeschlossene Lehrverträge gegeben. Dabei für Thomas Nelamischkies besonders erfreulich: "Insgesamt gab es rund 50 Unternehmen, die entweder zum ersten Mal oder seit langer Zeit erstmals wieder ausgebildet haben." Allerdings sei dieses Jahr bereits wieder ein leichter Rückgang von 1,68 Prozent zu spüren.