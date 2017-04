Norddeutsche haben sich mit dem Schwibbogen-Virus infiziert

Das Ehepaar Lorentz lebt im Raum Hannover - aber das Erzgebirge ist längst zu seiner zweiten Heimat geworden. Nun will es der für sie schönsten Region Deutschlands eine Ausstellung bescheren - allerdings brauchen sie dafür die Unterstützung der Einheimischen.

Von Viola Gerhard

erschienen am 18.04.2017



Annaberg-Buchholz. Auf diese Idee muss man erst einmal kommen: Heike und Wolfgang Lorentz wollen alle Orts-Schwibbögen, die es im Erzgebirge gibt, iim Miniaturformat nachbauen. Am Ende sollen die Arbeiten in verschiedenen Regionen des Erzgebirges gezeigt werden. Zwar wissen sie noch gar nicht, wie viele Bögen das eigentlich sind, aber nach ersten Recherchen bahnt sich an: Das wird ein großer Brocken Arbeit. Was sie allerdings von ihrem Vorhaben nicht abhält - im Gegenteil. Der Grund ist einfach: Das Ehepaar aus Wedemark bei Hannover ist verliebt ins Erzgebirge und hat vor ein paar Jahren seine Leidenschaft für Schwibbögen entdeckt.

"Wir haben uns mit dem Virus infiziert", sagt Heike Lorentz. Sie entwirft die Bögen, steht fürs "Zubehör" auch an der Drechselbank und ist für die Elektrik zuständig. Mein Metier ist die Laubsäge. Welch detailverliebte und filigrane Bögen dabei entstehen, davon konnten sich Besucher der Stollberger Schwibbogenausstellung vor zwei Jahren überzeugen: Heike und Wolfgang Lorentz hatten damals 52 größtenteils selbst entworfene Exemplare ausgestellt.

Viermal im Jahr kommen sie ins Erzgebirge. Mittlerweile bezeichnen sie die Fahrten nicht mehr als Urlaub, sondern als Besuch - denn sie haben inzwischen viele Freunde und gute Bekannte hier. Was ihnen auffiel: Viele Orte haben am Ortseingang oder auf dem Markt einen großen Schwibbogen stehen, etliche mit dem Schwarzenberger Motiv von Paula Jordan. Allerdings, das haben sie schnell bemerkt, unterscheiden sich diese oft durch Details. So findet man am Oelsnitzer Schwibbogen statt der "Wunderblume" einen Tannenbaum, statt des Hufeisens ein Lampe. Vielerorts wechselt auch das Aussehen des Räuchermännchens. "Das hat bestimmt Gründe. Vielleicht stecken da auch Geschichten dahinter", mutmaßt Wolfgang Lorentz. Darum hoffen sie auf Unterstützung beispielsweise von Ortschronisten, die die Geschichte "ihres" Schwibbogens erzählen können. Denn die Norddeutschen wollen die von ihnen nachgebauten Bögen nicht einfach nur zeigen, sondern auch viel Wissenswertes dazu vermitteln.

An noch einer Stelle benötigen sie die Hilfe der Einheimischen: Einige Erzgebirgsorte haben Schwibbögen mit geschnitztem Motiv, wie der mit einer Hutznstube in Zwönitz, geschaffen Anfang der 1990er von Holzbildhauer Dieter Huch. "Wir können aber nicht schnitzen", sagt Heike Lorentz. Darum fänden sie es toll, würden sie von Schnitzern unterstützt. "Die Bögen bleiben natürlich in deren Eigentum, wir würden sie uns für die Ausstellung leihen", erklärt Heike Lorentz.

Um herauszufinden, welche Orte Schwibbögen haben und wie diese aussehen, haben sie Anfang des Jahres per Mail einen "Rundruf" gestartet und um Fotos gebeten. Bei Weitem nicht alle der angeschriebenen Orte haben bisher geantwortet. Darum haken sie derzeit noch einmal nach. Aber jene, die sich bei ihnen gemeldet haben, schickten oft nicht nur Fotos. So bekamen sie von der Schwarzenberg-Information neben mehreren Bildern auch gleich einen Zeitungsausschnitt über den Johanngeorgenstädter Riesen-Schwibbogen sowie eine Abhandlung zur Geschichte. Und Thomas Burkert, Leiter der Hauptverwaltung in Thermalbad Wiesenbad, lobte nach einem Besuch der Lorentzschen Homepage die Arbeiten des Paares und das geplante Projekt, wenngleich er kein Motiv beisteuern konnte - "da wir uns, aus der örtlichen Tradition heraus, in unseren vier Ortsteilen bei der weihnachtlichen Gestaltung auf die Ortspyramiden konzentrieren." Auch Aue, erfuhren sie, gehört nicht zu den Orten, an deren Ortseingängen Schwibbögen aufgestellt sind. Aber Pressesprecherin Jana Hecker verwies auf den Schwibbogen mit "Aue-Motiv", das speziell für die Stadt gestaltet wurde. Annaberg-Buchholz' Stadtsprecher Matthias Förster schickte nette Dankesworte und Fotos vom Schwibbogen im Ortsteil Annaberg, vom Schwibbogen im Zentrum von Buchholz sowie vom Geyersdorfer Schwibbogen. Und Angelika Kohl von der Gemeinde Sehmatal machte sich gar bei ungemütlichem Winterwetter auf den Weg, um Fotos von allen drei Bögen der drei Ortsteile liefern zu können.

Wer Familie Lorentz unterstützen möchte, kann dies über 05130 79699 oder die Gästebuchfunktion auf ihrer Homepage tun. www.schwibbogen-wedemark.de