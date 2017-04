Oberwiesenthal: Biker schwer verletzt

erschienen am 01.04.2017



Oberwiesenthal. Bei einem Unfall auf der B 95 in Oberwiesenthal ist am Samstagnachmittag ein Biker schwer verletzt worden. Der Motorradfahrer hatte in einer Rechtskurve die Kontrolle über seine Maschine verloren und fuhr in die Leitplanke. Schwer verletzt wurde er ins Krankenhaus gebracht. (fp)