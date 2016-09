Oberwiesenthal - auch im Sommer gefragt

Die Stadt am Fichtelberg hat einen Touristen-Boom erlebt. In der warmen Jahreszeit wurden 10 Prozent mehr Übernachtungen als im Vorjahr gezählt. Eine Entwicklung, die verschiedene Ursachen hat.

Von Thomas Wittig

erschienen am 21.09.2016



Oberwiesenthal. Im Winter muss das Geld für das ganze Jahr verdient werden. Diese Worte hört man des Öfteren in den Skigebieten Südtirols. Irgendwann war das sicher einmal so. Mittlerweile werden diese Gebiete aber auch im Sommer stark von Gästen frequentiert. Oberwiesenthal hatte diesbezüglich in der wärmeren Jahreszeit bislang immer etwas das Nachsehen. Genau deshalb betont Bürgermeister Mirko Ernst (FDP) seit geraumer Zeit, dass Angebote geschaffen werden müssen, um den Sommertourismus anzukurbeln. Im Verbund aller Beteiligten scheint dahingehend ein Schritt nach vorn gemacht worden zu sein. Aktuelle Zahlen attestieren für diese Sommersaison 10 Prozent mehr Übernachtungen im Vergleich zum Vorjahr. Hat Oberwiesenthal also alles richtig gemacht?

René Stolle, Regionaldirektor der Ahorn-Hotels, bestätigt zunächst einmal die Aussagen des Bürgermeisters: "Ja, es ist richtig gut gelaufen. Wir hatten aus Sicht unserer beiden Häuser einen fantastischen Sommer". Das liege aber nicht unbedingt daran, weil die Stadt so viel auf die Beine gestellt hat, sagt Stolle. "Ich glaube, dass vor allem unsere Pakete, die wir für unsere Gäste geschnürt haben, gut angekommen sind", so der Regionaldirektor. Für das Ahornhotel seien das insbesondere Angebote für Familien mit Kindern gewesen. Als Beispiel nennt er das große Sommerfest. Im Birkenhof hätten indes viele Mountainbiker gebucht, die den Stoneman gefahren sind. "Natürlich profitieren wir zudem auch etwas von der unsicheren Lage in anderen bislang klassischen Urlaubsländern wie Türkei und Ägypten", sagt Stolle.

Letzteres will auch der Bürgermeister nicht wegdiskutieren. "Sicher kommt uns zugute, dass wegen der Krisen etwa in der Türkei die Leute verstärkt in Deutschland Urlaub machen", sagt er. Dennoch glaubt er, dass sich endlich auszahlt, dass die Kommune in den vergangenen Jahren viel in das Wander- und Radwegenetz investiert hat. Wanderer und Radfahrer inklusive Mountainbiker seien nämlich genau das Klientel, das hauptsächlich in Oberwiesenthal anzutreffen ist. "Wir haben rund 100 Kilometer zertifizierte Wanderwege im Raum Oberwiesenthal - Radwege teils inkludiert", sagt Ernst. In dem Zuge kritisiert er gemeinsam mit Albin Galandt, Leiter der Gästeinformation, den seit Langem geplanten, aber bis heute nicht durchgehend gebauten, Radweg zwischen Annaberg und Oberwiesenthal. Sauer ist Ernst zudem auf Naturschützer und Forst, die einen an der Himmelsleiter geplanten Mountainbike-Park verhinderten, der noch mehr Gäste in die Stadt an den Fichtelberg ziehen würde.

Der 42-jährige Patrick Rohrmüller aus Rosenheim kann dem nur beipflichten. Er ist erst vor wenigen Tagen während seines Urlaubs am Fichtelberg Downhill gefahren. Er spricht von "verschenktem Potenzial", um im Sommer junge Leute anzulocken. Seiner Meinung nach ist der Fichtelberg ein perfekter Spot für Downhill. Josefine Genahl und Michael Berthold aus Leipzig wünschten sich mehr Abwechslung. Eingemietet hatten sie sich im Hotel Birkenhof, wo sich die zwei Studenten inmitten eines Altersdurchschnittes von 60plus fanden. "Es fehlt einfach an Aktivitäten für jüngere Gäste", kritisierten sie in Richtung Stadt. Nur Monsterroller sei einfach zu wenig. Ihre Ideen: Paintball, ein Hochseilgarten und die Halfpipe für Biker freigeben.

Damit die Stadt noch mehr in den Tourismus investieren kann, setzt sie auf Sponsoren. Dazu wurde vor reichlich einem Jahr ein entsprechendes Konzept im Stadtrat verabschiedet. Es sieht vor, dass vor allem Großunternehmen Summen von Minimum 3000 bis 30.000 Euro und mehr locker machen. Im Gegenzug dürfen sie in verschiedenster Weise in der Stadt kostenlos werben. Diese Einnahmequelle hat bislang aber nicht gesprudelt. "Wir werden das Konzept deshalb zeitnah überarbeiten, unter anderem dahin, dass auch kleinere Firmen angesprochen werden", sagt Ernst. Die Stadt brauche die private Wirtschaft. Ohne sie funktioniere Tourismus heute einfach nicht mehr.