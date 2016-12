Polizei stellt Strohpuppen mit fremdenfeindlichen Botschaften sicher

erschienen am 12.12.2016



Annaberg-Buchholz/Gelenau/Auerbach. Mehrere Strohpuppen in Einwegoveralls sind in der Nacht zum Montag in Annaberg-Buchholz, Gelenau und im erzgebirgischen Auerbach gefunden worden. An den mannsgroßen Puppen waren größtenteils Zettel mit fremdenfeindlichen Schriftzügen angebracht.

Wie die Polizei mitteilte, hatte ein Wachdienst die Strohpuppen in Annaberg-Buchholz entdeckt und die Beamten informiert. Später meldeten sich dann auch Zeugen aus Gelenau und Auerbach, die ähnliche Puppen mit identischen Schriftzügen gefunden hatten. Die Strohpuppen wurden sichergestellt. Das Dezernat Staatsschutz Chemnitzer Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. (fp)