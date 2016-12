Polizei stellt mehr als 20 Strohpuppen mit fremdenfeindlichen Botschaften sicher

erschienen am 12.12.2016



Annaberg-Buchholz. Mehr als 20 Strohpuppen in Einwegoveralls sind in der Nacht und im Laufe des Montags im Erzgebirge gefunden worden. An den mannsgroßen Puppen waren größtenteils Zettel mit fremdenfeindlichen Schriftzügen angebracht, teilte die Polizei mit.

Bislang wurden die Puppen in Annaberg-Buchholz, Gelenau, Kleinrückerswalde, Schönfeld, Sehmatal und im erzgebirgischen Auerbach entdeckt worden. Möglicherweise kommen noch weitere hinzu.

Das Dezernat Staatsschutz der Chemnitzer Kriminalpolizei hat Ermittlungen wegen des Verdachts der Volksverhetzung aufgenommen und sucht Zeugen, Telefon 0371 387-3445. (fp)