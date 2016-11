Projekt Bürgerladen ist tot

Jöhstadt: Mangels Mitarbeit der Stadt hat der Vorstand der Gesellschaft das Vorhaben jetzt eingestellt

erschienen am 05.11.2016



Geschäftsführerin Anke Gross hat am Donnerstag den Stadtrat von der Entscheidung unterrichtet. Nachdem mehr als neun Monate nichts passiert ist, habe im Vorstand keiner mehr Kraft. Zudem leide das Vertrauen insbesondere bei den 136 Bürgern, die bereits Anteile gezeichnet haben, sagt Gross. Über die Hintergründe sprach sie mit Thomas Wittig.

Freie Presse: Das Thema Bürgerladen in Jöhstadt ist zu den Akten gelegt. Wer ist schuld?

Anke Gross: Es sind verschiedene Faktoren, die eine Rolle gespielt haben. Ein Hauptgrund aber war die mangelnde Unterstützung der Stadt Jöhstadt in Person von Bürgermeister Olaf Oettel. Er hat gerade in den vergangenen Wochen das Vorhaben immer wieder zerredet, indem er etwa im Amtsblatt Dinge zum Bürgerladen falsch dargestellt und falsche Zahlen genannt hat. So hat er in der Jöhstädter Umschau geschrieben, dass 80 Prozent der Teilnehmer einer Umfrage zum Bürgerladen den ehemaligen Plusmarkt als Standort haben wollen. Das ist falsch. Es waren gerade einmal sieben Prozent. Zudem hat er den Bürgerladen immer wieder als ein Vorhaben hingestellt, das unwahrscheinlich viel Geld von der Stadt haben will. Das entspricht nicht den Tatsachen. Wir wollten lediglich erreichen, dass die Stadt hinter dem Projekt steht und uns moralisch unterstützt.

Nach reichlich zwei Jahren haben Sie keine Kraft mehr. Das ist nachvollziehbar. Von wem sind Sie in dieser Zeit am meisten enttäuscht worden?

Von Bürgermeister Olaf Oettel. Dabei war er Mitglied im Arbeitskreis und sogar im Vorstand des Vereins. In den Gremien hat er sich aber immer nur als Privatperson, nie als Vertreter der Stadt gesehen.

Jeder Bürgermeister freut sich über bürgerliches Engagement in seiner Gemeinde. In Jöhstadt ist das offenbar anders.

Das kann man so sagen. Es wurden uns über die Zeit immer mehr Steine in den Weg gelegt. Egal, was wir gemacht haben, wir bekamen immer den Eindruck, dass wir nicht wirklich gewollt sind. Das ist enttäuschend. Das ist verletzend. Wir haben das alles nicht für uns, sondern für die Stadt und ihre Bürger getan.

Dabei hatte man doch den Eindruck, dass sich der Bürgermeister auch über diese neue Chance der Nahversorgung in der Stadt freut, so wie er das Projekt anfänglich nach außen hin verkauft hat. War das nur Fassade?

Ich weiß es nicht. Wir haben am Anfang wirklich Vertrauen in Herrn Oettel gehabt. Jetzt müssen wir sagen, dass er richtig gegengesteuert hat. Wir wissen aber nicht warum.

Was ist bereits an finanziellen Mitteln in das Vorhaben geflossen und woher kommt dieses Geld?

Es sind bislang mehr als 8000 Euro geflossen - unter anderem zur Bezahlung von Schulungen. 4000 Euro sind Fördermittel. Die verbleibenden reichlich 4000 Euro ist privates Geld, zum Großteil von uns, auf denen wir jetzt wohl sitzen bleiben.

Ist der Bürgerladen letztlich am nicht vorhandenen Objekt gescheitert?

Am Ende muss man das jetzt leider so sagen.

Sie hatten bereits von der Preßnitztalbahn als Eigentümer des ehemaligen Plus-Marktes die Aussage, das Objekt mietfrei zu erhalten. Warum hat das am Ende nicht funktioniert?

In einem der Gespräche mit dem Vorsitzenden der IG Preßnitztalbahn, Herrn Böhme, wurde uns mitgeteilt, dass der Vertrag zwischen Bahn und Bürgerladen nur zustande kommt, wenn die Stadt sich mit integriert und sie gegenüber der Bahn ein paar Zugeständnisse macht. So wollte die Bahn einen Fußweg vom Plus-Markt hinunter zum Bahnhof haben und die Stadt sollte sich im Winter an der Schneeberäumung auf der Parkfläche am Markt beteiligen. Das haben wir Herrn Oettel damals mitgeteilt, der uns fortan in dem Wissen ließ, dass das alles geklärt ist. Bei einem weiteren Gespräch im Mai glaubten wir, es sei für alle Seiten eine akzeptable Lösung gefunden. Als dann aber der Bürgermeister sagte, dass die Stadt der vorliegenden Idee nicht zustimmen kann und der Bürgerladen nicht im Interesse der Stadt ist, erklärte Herr Böhme die Verhandlungen für beendet.

Hat Jöhstadt in Zukunft dennoch eine Chance, wieder einmal ein Geschäft der Nahversorgung zu bekommen?

Ich weiß es nicht. Zumindest wird so etwas nicht noch einmal von einer Privatinitiative ausgehen.

Was bedeutet das Aus des Projektes speziell für Sie und ihre unmittelbaren Mitstreiter?

Wir müssen jetzt alle erst einmal die Enttäuschung verarbeiten. Wir haben in den zwei Jahren so viel Zeit investiert. Die Familien haben teilweise darunter gelitten. Der ganze Vorstand hat alles bislang ehrenamtlich gemacht.

Welche Auswirkungen könnte das Aus des Bürgerladens für ein künftiges bürgerliches Engagement in Jöhstadt haben?

Das kann zu einer Resignation bei den Leuten führen, weil sie sehen, dass hier sowieso nichts passiert - egal, was sie anpacken. Ich hoffe aber, dass das nicht Schule macht und Leute, die sich engagieren, das auch künftig tun.