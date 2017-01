Rehaklinik verzeichnet leichte Einbußen bei Patientenbelegung

Trotz Rückgänge 2016 ist die Geschäftsführerin der Gesellschaft für Kur und Rehabilitation zufrieden mit den Zahlen. In diesem Jahr sollen mit neuen Angeboten zusätzliche Gäste gewonnen werden. Und die Sanierung des Kurhauses steht in den Startlöchern.

Von Denise Märkisch

erschienen am 11.01.2017



Thermalbad Wiesenbad. Neues Jahr, neues Angebot. Dieser Devise folgt auch die Rehaklinik in Thermalbad Wiesenbad. Seit dem Jahreswechsel bietet die Einrichtung Rehasport im Wasser an. Seit Langem habe es diesbezüglich Anfragen von Patienten gegeben. "Es geht vor allem um Nachsorge", erklärt Ricarda Lorenz, Geschäftsführerin der Gesellschaft für Kur und Rehabilitation. In der Regel verschreibt dabei ein Fach- oder Hausarzt 50 Therapieeinheiten, die dabei helfen sollen, den Körper wieder fit zu bekommen. "Wir planen zunächst mit vier Gruppen mit jeweils 15 Teilnehmern." Einige wenige Plätze gebe es noch. Die zusätzlichen Kurse gehen allerdings mit verkürzten Öffnungszeiten in der Therme einher. An drei Tagen in der Woche steht sie der Öffentlichkeit zwei Stunden weniger zur Verfügung. Sie öffnet von Dienstag bis Donnerstag nun erst 16 statt vorher 14 Uhr. "Wir hoffen natürlich, dass uns unsere Thermengäste trotzdem treu bleiben", sagt Lorenz. Die Änderungen seien aber notwendig, um die Qualität zu halten. "Wassergruppen können wir einfach nicht mit 25 Mann durchführen." Perspektivisch sei auch Rehasport in der Turnhalle geplant.

Für die Therme Miriquidi war das vergangene Jahr übrigens ein recht gutes. Nachdem 2015 die Besucherzahlen eingebrochen waren - Grund waren unter anderem Straßenbauarbeiten - konnte dieser Bereich wieder zulegen. "Wir liegen über dem Vorjahr", so Lorenz. Für die Rehaklinik gilt das allerdings nicht uneingeschränkt. "Wir haben nicht das Niveau von 2015 erreicht, liegen knapp 2 Prozent darunter", so die Geschäftsführerin. Das liege auch daran, dass einige Patientenzimmer renoviert wurden, für eine Belegung nicht zur Verfügung standen. "Das begleitet uns nun schon seit zwei Jahren und wird auch weitergehen." Dennoch bezeichnet Lorenz das abgelaufene Jahr als ein gutes. Grund: "Uns ist es gelungen, bei den Anschlussheilbehandlungen enorm zuzulegen." Dabei handelt es sich um Rehabilitationsmaßnahmen, die direkt nach einem Krankenhausaufenthalt erfolgen. Lag der Anteil dieser Patienten an der Gesamtbelegung 2015 noch bei 22 Prozent, stieg er 2016 auf mehr als 30 Prozent. Diese Patientengruppe komme aus nahegelegenen Krankenhäusern, zum Teil aber auch aus ganz Sachsen.

Wenn es in diesem Bereich zu Steigerungen gekommen ist, warum fällt das Ergebnis trotzdem schlechter aus? "Bei der Rentenversicherung werden weniger Anträge auf Reha gestellt", sagt Ricarda Lorenz. Das vorhandene Budget werde nicht ausgeschöpft. Nichtsdestotrotz sei man in der Rehaklinik in Thermalbad Wiesenbad zufrieden. Im Jahresdurchschnitt lag die Auslastung bei 83 Prozent.

Um künftig noch attraktiver für Patienten und Tagesgäste zu sein, beginnen in diesem Jahr die Bauarbeiten im Kurhaus, bei laufendem Betrieb. Zu den voraussichtlichen Kosten will sich Lorenz noch nicht äußern. "Die detaillierten Planungen entstehen gerade." Läuft alles gut, soll im Herbst Baustart sein. Für Ende 2018 ist die Fertigstellung vorgesehen. Mit dem Umbau des Kurhauses soll unter anderem der touristische Aspekt gestärkt werden. Lorenz nennt Schlagwörter wie Digitalisierung, Erreichbarkeit, bedienbare Terminals. "Ein großer Schwerpunkt ist auch die Barrierefreiheit." Wenn man derzeit beispielsweise als Rollstuhlfahrer an die Rezeption kommt, sehe man nur eine Holzwand. Zudem soll das Gesundheitsstudio vergrößert und damit das Präventionsangebot der Einrichtung erweitert werden.