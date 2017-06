Reisebus in Oberwiesenthal verunglückt

erschienen am 17.06.2017



Oberwiesenthal. Ein mit 49 Mitgliedern eines Feuerwehrvereins besetzter Reisebus aus Thüringen ist am Samstagnachmittag an der Bahnhofstraße in Oberwiesenthal verunglückt. Laut Polizei wurden drei Reisende leicht verletzt und ambulant behandelt. Möglicherweise habe der Fahrer plötzlich gesundheitliche Probleme gehabt, hieß es. Er kam zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus.

Der 58-jährige Busfahrer hatte seine Reisegäste am Bahnhof der Schmalspurbahn aufgenommen und war gegen 14.25 Uhr in Richtung eines Gasthauses losgefahren. Nach etwa 100 Metern kam der Bus von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Am Reisebus entstand den Angaben nach erheblicher Sachschaden. (fp)