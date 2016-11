Sascha, ein Verein und der Kampf gegen Ausgrenzung

Teilhabe, Integration, Inklusion: Die Begriffe sind bekannt, doch gelebt werden sie bisher nur selten. In Annaberg- Buchholz soll sich das ändern. Die Idee: Ein Café samt Herberge, in denen Menschen mit und ohne Behinderung aufeinander treffen. Ein junger Mann mit Downsyndrom gab den Impuls.

Von Denise Märkisch

erschienen am 29.11.2016



Annaberg-Buchholz. Sascha ist erst 21 Jahre alt und doch ist seine Geschichte so außergewöhnlich wie kämpferisch. Die ersten Jahre seines Lebens hat er in einem staatlichen Kinderheim in Russland verbracht. Dort lernte Katja Seifert bei einem Besuch den Jungen mit Downsyndrom kennen. Die Bilder von damals hat sie bis heute nicht vergessen und sie bewogen die Erzgebirgerin zu einem Entschluss. Es dauerte mehr als ein Jahr, bis die Formalitäten für die Adoption mit den russischen und deutschen Behörden geklärt waren. Doch dann konnte Katja Seifert Sascha mit nach Deutschland nehmen und in den Kreis ihrer Familie aufnehmen. Zu diesem Zeitpunkt war Sascha sieben Jahre alt, nur 77 Zentimeter groß und unterernährt - er wog gerade einmal sieben Kilogramm.

Das ist alles schon viele Jahre her. Sascha ist mittlerweile erwachsen, läuft, schwimmt, hat Spaß am Leben. Doch mit ihm kam auch eine Aufgabe in das Leben von Katja Seifert. Von Anfang an kämpfte die Familie dafür, dass Sascha Teil der Gesellschaft ist. Das neue Familienmitglied sollte aufgrund seiner Behinderung nicht ausgegrenzt werden. Er besuchte einen normalen Kindergarten, ging später mit einem Integrationshelfer an seiner Seite auf die Mittelschule der Evangelischen Schulgemeinschaft (EGE). Der Kontakt mit anderen Kindern, die nicht behindert sind, hat Sascha immer sehr angespornt, ihn in seiner Entwicklung deutlich nach vorn gebracht, erzählt Katja Seifert. Aber auch er habe den anderen viel beigebracht. Inklusion sei nie einseitig. Doch Bewilligungen und finanzielle Unterstützung zu erhalten, sei nicht immer einfach gewesen.

Noch anstrengender wurde es mit dem Ende der Schulzeit. Nur zu Hause sitzen kam nicht infrage. Auch die Beschäftigung in einer Behinderten-Werkstatt schlossen sie nach einer Probearbeit aus. Schließlich hatte Sascha bereits seine Berufung gefunden, in der Schulküche des EGE. Dort arbeitet der 21-Jährige auch derzeit. Bis Monatsende ist die Finanzierung noch gesichert. Katja Seifert kämpft darum, dass Sascha auch künftig beim Gemüseschnippeln und Tischdienst helfen kann, auch wenn er dafür immer einen Begleiter an seiner Seite braucht, der ihn anleitet und motiviert. Doch ein Recht auf Arbeit habe jeder, auch Behinderte, und das nicht nur in einer speziellen Werkstatt. In einer idealen Gesellschaft werden diese Menschen aus Sicht der Annaberg-Buchholzerin nicht ausgeschlossen. Leistung allein sei nicht alles. Es gehe um Teihabe in allen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens.

Um diesem Ideal näherzukommen, gründete sich Anfang des Jahres der Verein "Anna + Sascha". Hauptziel ist es, ein Café samt Herberge zu errichten, in denen Menschen mit und ohne Behinderung gemeinsam arbeiten, essen und trinken, verweilen, in Kontakt kommen. In so einer Begegnungsstätte gebe es viele Arbeitsbereiche mit unterschiedlichen Anforderungen. So könne man vielen Menschen ein Angebot machen. Während der eine vielleicht lieber im Hintergrund arbeitet, sind andere offener und kümmern sich um die Gäste. "Menschen mit Behinderung müssen unbedingt stärker in die öffentliche Wahrnehmung rücken. Wie sollen wir sonst den Umgang mit ihnen lernen?" Die Einrichtung soll ein Leuchtturm für Inklusion werden.

Doch der Weg ist noch weit. Zwei Immobilien in der Annaberger Innenstadt hat der Verein "Anna + Sascha" im Auge. Geld wird gebraucht, viel Geld. Der Verein rechnet mit einer Investitionssumme von etwa einer Million Euro, die mit Fördermitteln, Spenden und anderen Aktionen aufgetrieben werden soll. Doch für Katja Seifert und ihre Mitstreiter ist das kein Hindernis: "Wir sind wild entschlossen, egal wie lange es dauert." Mit Sascha hat das alles begonnen. Der Verein trägt seinen Namen. Doch von der Umsetzung der Idee werden sehr viel mehr Menschen profitieren, nicht nur behinderte, sind sich die Beteiligten sicher.

Weitere Informationen zum Verein "Anna + Sascha" finden Sie im Internet. Wer den Verein finanziell unterstützen möchte, kann Spenden auf das Konto bei der Bank für Sozialwirtschaft (IBAN: DE53 8602 0500 0001 4977 00; BIC: BFSWDE33LPZ) überweisen.

www.annasascha.de