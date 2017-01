Scheibenberg: Absauganlage fängt Feuer

erschienen am 31.01.2017



Scheibenberg. Am Dienstagnachmittag ist es in einer Firma an der Elterleiner Straße in Scheibenberg zu einem Brand einer Absauganlage gekommen. Dieser konnte durch die herbeigerufenen Feuerwehrleute unter schweren Atemschutz rasch gelöscht werden. Warum die Anlage Feuer fing, ist bislang unklar. Nach ersten Erkenntnissen gab es keine Verletzten.

Vor Ort waren die Feuerwehren aus Scheibenberg, Buchholz, Elterlein und Oberscheibe sowie der diensthabende Kreisbrandmeister. Ebenso wurden der Rettungsdienst und die Polizei zum Brand alarmiert. (fp)