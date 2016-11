Schlägerei in Annaberg-Buchholz - mehrere verletzte Clubbesucher

erschienen am 20.11.2016



Annaberg-Buchholz. Zu einer Schlägerei mit mehreren Beteiligten ist es in der Nacht zu Sonntag in einem Club an der Alten Poststraße in Annaberg-Buchholz gekommen. Auslöser soll eine sexuelle Beleidigung gegenüber einer 17-Jährigen gewesen sein, teilte die Polizei mit. Ein Unbekannter soll auf eine 31-Jährige und einen 42-Jährigen Mann, die der jungen Frau helfen wollten, eingeschlagen haben und anschließend das Gebäude verlassen haben. Die Frau und der Mann wurden dabei leicht verletzt.

Vor dem Gebäude kam es wenig später erneut zu Übergriffen. Zwei Vermummte sollen auf einen 42-Jährigen und einen 45-Jährigen eingeschlagen haben. Wie stark die Opfer verletzt wurden, ist unklar. Genauere Details zum Fall liegen noch nicht vor. (fp)