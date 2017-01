Schloss Schlettau: Zwischen Sparzwang und neuen Ideen

Vor eineinhalb Jahren übernahm Conny Göckeritz den Chefposten. Seitdem hat sich viel verändert. Die Finanzlage stabilisiert sich, dafür musste aber Personal reduziert und ein kultureller Höhepunkt gestrichen werden. Wie weiter?

Von Denise Märkisch

erschienen am 26.01.2017



Schlettau. Um die Finanzen des Fördervereins Schloss Schlettau war es lange nicht zum Besten bestellt. Mitte 2015 sah es sogar so schlecht aus, dass der mittlerweile verstorbene ehemalige Geschäftsführer Manfred Drechsel im Stadtrat von einer drohenden Insolvenz sprach. Diese Gefahr ist vom Tisch. Nachdem 2015 finanziell mit einem Defizit endete, spricht der jetzige Geschäftsführer Conny Göckeritz für das vergangene Jahr von einem ausgeglichenen Haushalt - Fördermittel und Unterstützung der Stadt eingerechnet. Wie ist das möglich? Immerhin werden etwa 200.000 Euro benötigt, um Personal- und Sachkosten abzudecken und kleine Instandhaltungsmaßnahmen finanzieren zu können.

"Wir haben viel verändert", so Göckeritz. Unter anderem wurde Personal abgebaut, ohne Kündigungen auszusprechen. Vielmehr wurden freie Stellen zum Teil nicht neu besetzt. Zurzeit seien acht Mitarbeiter in Teilzeit angestellt. "Das ist nicht viel, um Schloss, Museum, Veranstaltungen und die Touristinformation abzudecken", sagt der Chef. Jeder habe ein straffes Programm. An den Leistungen für Gäste wurde nicht gekürzt. Zudem wurden die Eintrittspreise erhöht. "Wir lagen im Vergleich zu anderen Häusern im unteren Bereich." Nun befände man sich preislich im mittleren Sektor. Wirtschaftlich sei das nicht anders machbar gewesen. Kostete vorher der normale Eintritt 3,50 Euro, müssen Besucher - pro Jahr kommen etwa 10.000 - nun 5,50 Euro zahlen.

Im Kampf um Rentabilität mussten noch weitere Abstriche gemacht werden. So wurde in diesem Jahr das etablierte Musikfestival "2000 + 1 Nacht" gestrichen. "Der Förderbedarf ist einfach so groß, dass die Mittel nicht ausreichen", begründet Conny Göckeritz die Entscheidung, die dem Förderverein nicht leicht gefallen sei. Die Konzerte des Festivals waren in der Vergangenheit hochkarätig besetzt. Doch allein mit Eintrittsgeldern und den zur Verfügung stehenden Fördermitteln sei so ein Event nicht mehr finanzierbar.

Die Kultur komme dennoch nicht zu kurz. Die Reihe "Musik und Literatur im Rittersaal" soll erhalten und weiter ausgebaut werden. Bei diesen Veranstaltungen seien die Kosten und die Risiken überschaubar. Unter anderem ist angedacht, ein Sommerkonzert in die Reihe aufzunehmen. Auch das Thema Mittelalter werde künftig eine größere Rolle einnehmen. Conny Göckeritz schwebt vor, dass sich das mittelalterliche Treiben nach und nach zu einem großen Fest entwickelt. Des Weiteren ist die Erweiterung der Dauerausstellung um eine Waffenkammer in Arbeit. Historische Armbrüste und Jagdwaffen aus dem Fundus sollen präsentiert werden.

Seit Jahresbeginn fällt auch die Posamentenschauwerkstatt in den Zuständigkeitsbereich des Fördervereins. Bisher kümmerte sich der Erzgebirgische Posamentiererverein darum. "Die Werkstatt soll umgestaltet werden", so Göckeritz. Im Frühjahr ist die Wiedereröffnung geplant. Zudem plant der Förderverein in den Schlossstallungen, die bisher als Lager dienen, eine Ausstellung zum ehemaligen Schlossherrn Carl Friedrich Naumann.