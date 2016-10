Schmalspurstrecke: Fichtelbergbahn muss pausieren

erschienen am 31.10.2016



Oberwiesenthal. Die zwischen Cranzahl und Oberwiesenthal verkehrende Fichtelbergbahn pausiert von Dienstag an bis zum 24. November. Grund sind Bauarbeiten zwischen den Bahnhöfen Vierenstraße und Kretscham-Rothensehma, wo Schwellen ausgewechselt werden. Als Ersatz fahren Busse nach dem Fahrplan der Nebensaison. Am 12. November sowie am Buß- und Bettag wird es im Schienenersatzverkehr eine touristische Attraktion geben: An diesen Tagen fährt der Oldtimerbus Ikarus 250, teilen die Betreiber der Strecke mit. (gt)

Der Fahrplan ist auf der Internetseite der Bahn zu finden: www.fichtelbergbahn.de