Schneefräse entfernt weiße Pracht in Annaberg-Buchholz

erschienen am 07.01.2017



Annaberg-Buchholz. An besonders wichtigen Straßen ist am Samstag in Annaberg-Buchholz mit einer Schneefräse den Schneemassen zu Leibe gerückt worden. Seit dem Vormittag seien die Mitarbeiter des Betriebshofes zu dieser Zusatzschicht im Einsatz, sagte ein Sprecher der Stadt am Nachmittag. Begonnen wurde im Stadtteil Buchholz. Die Anwohner wurden aufgefordert, am Straßenrand abgestellte Fahrzeuge frei zu schaufeln, damit diese für den Winterdienst erkennbar sind. Zusätzlich bat die Kommune darum, Autos nach Möglichkeit auf größeren Parkplätzen oder in Parkhäusern in der Altstadt sowie in der Tiefgarage unter dem Marktplatz abzustellen. Die zusätzlichen Winterdiensteinsätze sollen gegebenenfalls bis zum Dienstag fortgesetzt werden. (dpa)