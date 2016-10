Schönfeld: Kia kracht gegen Gartenzaun - B 95 zeitweise gesperrt

erschienen am 23.10.2016



Schönfeld. Ein Verkehrsunfall hat sich am Sonntag gegen 14.30 Uhr auf der B 95 in Schönfeld ereignet. Nach ersten Informationen kam ein Kia-Fahrer von der Fahrbahn ab und krachte gegen einen Gartenzaun. Der Fahrer wurde in ein Krankenhaus gebracht. Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei waren alarmiert.

Die B 95 blieb wegen der Rettungs- und Bergungsarbeiten voll gesperrt. Unfallursache und Schadenshöhe sind noch ungeklärt. (fp)