Schönfeld: Vermisster tot in der Zschopau gefunden

erschienen am 01.12.2016



Schönfeld. Nach einer Vermisstenmeldung ist ein 39-Jähriger in der Nacht zu Donnerstag tot in der Zschopau aufgefunden worden. Ein Notarzt konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen. Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr waren zur Unterstützung der Polizei vor Ort. Die Ermittlungen zu den Todesumständen dauern an. Nach derzeitigem Kenntnisstand liegen keine Anhaltspunkte für ein Fremdverschulden vor. (fp)