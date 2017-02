Schüler geben Denkanstöße zum Thema Dankbarkeit

Mit einem Gottesdienst der etwas anderen Art ist gestern in Sankt Ulrich in Schlettau der weihnachtliche Festkreis zu Ende gegangen. Ganz und gar kein kalter Kaffee.

Von Antje Flath

erschienen am 06.02.2017



Schlettau. Ein gedeckter Frühstückstisch: mit frisch gekochtem Kaffee für den Mann, vorbereitetem Müsli für den großen Sohn, fertig geschmiertem Brötchen für den Jüngeren. Doch keiner hat beziehungsweise nimmt sich Zeit. Mehr noch: dem Vater ist der Kaffee zu heiß, den Großen stört die Milch am Müsli und dem Kleinen ist zu wenig Schokoladenaufstrich auf seinem Brötchen. Dabei hätte der Mutter, die alles vorbereitet hat, schon ein einfaches Danke gereicht.

Schon der kleine Sketch zu Beginn des Gottesdienstes gestern in Sankt Ulrich in Schlettau macht nachdenklich. Und die 27 Schülerinnen und Schüler der Klasse 7 beta der Evangelischen Schulgemeinschaft Erzgebirge aus Annaberg-Buchholz legen nach, widmen ihren Gottesdienst dem Thema Dankbarkeit. Dabei sind sie ehrlich und gestehen ein, dass auch sie mitunter vergessen, dankbar zu sein, gerade wenn es um vermeintliche Kleinigkeiten geht, die vielfach als selbstverständlich hingenommen werden. Dass es ihnen aber auch manchmal schwerfällt, dankbar zu sein, wenn sie zum Beispiel von den unzähligen Krisensituationen in der Welt hören oder von den sechs Jugendlichen, die vor wenigen Tagen in einer Gartenlaube ums Leben gekommen sind. Und wohl jeder Kirchenbesucher ertappt sich an diesem Vormittag bei ähnlichen Gedanken. Gedanken, die Pfarrer Diethelm Eckhardt in seiner Predigt aufgreift und deutlich macht, dass sich Dankbarkeit auch in Krisen und schwierigen Lebenslagen lohnt. Für ihn jedenfalls ist dankbar sein eine Lebenseinstellung. Und er sagt: "Dankbarkeit wächst von innen heraus."

Auch für den Pfarrer eine ungewohnte Situation an diesem Vormittag - schlüpft er doch vielfach in die Rolle des Zuschauers und Zuhörers, ähnlich wie Klassenlehrer Volker Bach. Gemeinsam haben sie mit den Jugendlichen den Gottesdienst vorbereitet, der dann von den Mädchen und Jungen aber weitgehend eigenständig gestaltet wurde. Da heißt es für die Erwachsenen: loslassen. Auch wenn das nicht immer leichtfällt, wie Volker Bach einräumt. Aber nach den knapp 90 Minuten sind beide glücklich und zufrieden. Und der Klassenlehrer ist sichtlich stolz auf seine Schützlinge, die unterdessen schon im anschließenden Kirchencafé ihre zahlreichen Gäste bewirten. Und auch für Pfarrer Diethelm Eckhardt steht fest: Einen solchen Gottesdienst würde er jederzeit wieder in seiner Gemeinde durchführen.

Einmal während ihrer Schullaufbahn gestalten die Schülerinnen und Schüler der Evangelischen Schulgemeinschaft einen eigenen Gottesdienst in den umliegenden Gemeinden. "Damit wollen wir unter anderem das Leben in unserer Einrichtung nach außen tragen", erläutert Volker Bach. Wichtige Erfahrungen dafür sammeln können sie unter anderem bei den regelmäßigen Andachten, erzählen Carmen und Seraphine. Zwei davon gestaltet jede Klasse pro Schuljahr in der Mauersberger-Aula. Viel Material daraus haben sie für den Gottesdienst nutzen können, bestätigen die beiden Mädchen. Insgesamt seien es drei Tage gewesen, an denen sie Gottesdienst und Kirchencafé vorbereitet haben. Das Thema haben sie unter anderem gewählt, "weil es immer aktuell ist".