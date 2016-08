SchÃ¼lerprojekt mit Ãœberraschungseffekt

Schülerprojekt mit Überraschungseffekt

Was ist und wie verhindert man Gewalt? Das wollten Schüler der Evangelischen Schulgemeinschaft herausfinden.

Von Matthias Wetzel

erschienen am 30.08.2016



Annaberg-Buchholz. Es sind fünf verschiedene Personen, die alle etwas Gemeinsames haben. Alle von ihnen haben Erfahrungen mit Gewalt gemacht. Der eine als Täter der andere als Opfer. Jetzt stehen die fünf in der Mauersberger Aula der Evangelischen Schulgemeinschaft Erzgebirge, um vor Schülern der 8. und 9. Klasse über ihre Erfahrungen zu reden. Initiator des Projektes ist die "Agentur Mensch aber wie". Die Agentur will Täter und Opfer mit Schülern ins Gespräch bringen. Dabei geht es nicht um die Rechtfertigung der Handlungen der Täter, sondern um die Frage, was sind die Ursachen für Gewalt und wo fängt Gewalt eigentlich an. Ist es schon Gewalt, wenn ein junges Mädchen gehänselt und gemobbt wird?

Nicole hat das getan und erzählt vor den etwa hundert Schülern davon. Von Reue keine Spur bei ihr: "Ich hab ja nur Witze gemacht", so die junge Frau. Ümit, ein Deutsch-Türke, kam mit dem Gesetz in Konflikt weil er sich mit Rechten prügelte. Seine Erklärung: "Wenn ich so 'nen Nazi seh krieg ich das Kotzen!" Gewalt ist für ihn eine ganz normale Sache, die es schon immer gegeben hat: "Schon Gott hat mit Gewalt angefangen, die Menschen haben das nur nachgemacht", behauptet Ümit und erntet zaghaften Unmut der mehrheitlich christlichen Schüler. Gott habe Adam und Eva aus dem Paradies vertrieben, so Ümit. Was sei das anderes als Gewalt? Tuscheln und Kichern bei den Schülern.

Eine andere Perspektive hat Kathrin Wollschläger. Sie wurde Opfer einer Gewalttat, die Spuren sind noch im Gesicht zu sehen. Als sie einer Frau, die von zwei Männern bedrängt wurde, zu Hilfe eilte, wurde sie selbst zusammengeschlagen. Deshalb ihr Fazit: "Ich kann euch nur raten, mischt euch nicht ein!" Harald Baumann, ein Lehrer, und Klaus Lützek ein Gewalttäter aus dem rechten Spektrum, kommen zu Wort. Baumann nimmt man ab, dass er es bereut, einen Schüler geschlagen zu haben. Lützek bleibt dabei, dass er Deutschland verteidigt habe, als er den "Türkenladen platt machte".

Nun sind die Schüler dran. In Gesprächsgruppen mit Tätern und Opfern, versuchen sie die Hintergründe der Taten zu verstehen. Bereust Du das? Oder: Tut dir das Mädchen nicht leid? Das sind Fragen, denen sich die Eingeladenen auf dem "heißen Stuhl" stellen müssen. Die Schüler charakterisieren Opfer und Täter und machen Vorschläge, wie diese ihren Alltag zukünftig besser in den Griff bekommen könnten.

Mobberin Nicole will dann am Ende doch noch was loswerden: "Alles was wir gerade gesagt haben waren gar nicht wir. Wir sind Schauspieler und wollten Euch möglichst authentisch mit dem Thema Gewalt konfrontieren." Die Überraschung ist gelungen, die Mehrzahl ist verblüfft. Nicht so Clemenz Krohn. "Irgendwie hatte ich das vermutet, war mir aber bis zum Ende nicht sicher. Trotzdem find ich das Konzept gut." Auch für Kim Martin war die Konfrontation mit den "Tätern" wichtig. "Gerade Mobbing, ob in der Klasse oder im Netz ist nicht so selten." Deshalb sei es gut, darüber offen zu spreche und das Problem anzugehen.

Auch Karsten Janz ist zufrieden. Der Pressesprecher der Unfallkasse Sachsen hat zusammen mit der Schule und dem "Theatertill" den Vormittag organisiert. "Wir unterstützen schon lange solche Präventionsprojekte in ganz Sachsen. Denn es ist besser, wenn wir gemeinsam Gewalt verhindern, als wenn alle später die Folgen tragen müssen."