Schweigemarsch niedergebrüllt

Zum achten Mal sind gestern hunderte Christen für den Schutz des geborenen und ungeborenen Lebens durch Annaberg gezogen. Allerdings nicht ohne Gegenproteste.

Von Matthias Wetzel

erschienen am 13.06.2017



Annaberg-Buchholz. Unter massivem Polizeischutz haben am Montag etwa 650 Christen für den "bedingungslosen Schutz des geborenen und ungeborenen Lebens" demonstriert. Zu dem Schweigemarsch hatte der Verein "Lebensrecht Sachsen" aufgerufen. Er setzt sich nach eigener Aussage für die Stärkung von Ehe und Familie, für alte, leidende, im Sterbeprozess befindliche Menschen sowie für die Gleichberechtigung Behinderter, auch vorgeburtlich, ein. Die Demonstranten hielten auf ihrem Marsch vom Erzgebirgsklinikum zum Annaberger Markt Plakate mit Slogans wie "Abtreibung ist Unrecht", "Nie wieder unwertes Leben" oder "Zuwendung statt Sterbehelfer" in die Höhe. Begleitet wurde der Schweigemarsch der christlichen Demonstranten von lautstarken Gegenprotesten von etwa 350 zumeist jungen Leuten. Ein massives Polizeiaufgebot mit zirka 270 Beamten der Bereitschaftspolizei hatte an der Kreuzung Adam-Ries-Straße/Geyersdorfer Straße einige Mühe, die Gegendemonstranten zu hindern, in Richtung Schweigemarsch zu stürmen. Nachdem die Straße mit Einsatzfahrzeugen der Polizei abgesperrt wurde, entspannte sich die Situation schnell.

Laut Lisa Mueller, Sprecherin der Aktion "Pro Choice Sachsen", die die Gegenproteste organisiert hatte, waren die Teilnehmer aus ganz Sachsen, aus Jena und Berlin ins Erzgebirge gereist, um für das Selbstbestimmungsrecht von Frauen und gegen "christliche Fundamentalisten" zu demonstrieren. Anders als im vorigen Jahr, als die Abschlusskundgebung an der Annenkirche stattfand, war in diesem Jahr der Annaberger Markt Schlusspunkt des Schweigemarsches. Aber auch die Gegner der bedingungslosen Lebensschützer hatten die Genehmigung erhalten, dort ihre Abschlusskundgebung abzuhalten. Mit Sprechchören, Ansprachen und lauter Musik versuchten sie, die Reden der knapp 100 Meter entfernten Schweigemarsch-Demonstranten, zu übertönen. Der Vorsitzende des Vereins "Lebensrecht Sachsen" Thomas Schneider und Hedwig Freifrau von Beverfoerde, Gründerin der "Initiative Familienschutz", versuchten den Lärmpegel mit ihren Reden zu übertönen. Gerhard Steier, Vorstand im "Bundesverband Lebensrecht", sagte, das Selbstbestimmungsrecht der Frau sei wichtig. "Es hört aber in dem Moment auf, wenn eine Frau schwanger ist. Dann hat das werdende Kind ein Recht auf sein eigenes Leben."