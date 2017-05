Schwerer Auffahrunfall auf B 95 bei Annaberg-Buchholz

erschienen am 26.05.2017



Annaberg-Buchholz. Bei einem Auffahrunfall auf der B 95 zwischen Annaberg-Buchholz und Bärenstein ist am Freitagnachmittag ersten Angaben zufolge eine Person verletzt worden. In Höhe der Mülldeponie "Himmlischherr" sah gegen 16 Uhr ein Audifahrer einen verkehrsbedingt haltenden Mercedes zu spät. Er krachte mit voller Wucht in das Heck des Mercedes. Der Fahrer und die Insassen des Mercedes blieben unverletzt.

Der Fahrer des Audi kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Neben Rettungsdienst und Notarzt war auch die Feuerwehr Cunersdorf zum Einsatz. Mit 10 Kameraden veranlassten sie eine Vollsperrung, klemmten die Batterie des Audis ab und nahmen die auslaufenden Betriebsmittel auf. (bemä/fp)