Schwierige Suche nach einem neuen Domizil

In das Zentrum für zeitgenössisches Design und Kunsthandwerk würde der Verein Lichtfabrik mit seiner zeitgenössischen Kultur durchaus passen. Doch das Großprojekt schlummert nach wie vor in der Schublade.

Von Antje Flath

erschienen am 02.02.2017



Annaberg-Buchholz. Es war eine preisträchtige Idee: Das Alte Stadtbad von Annaberg-Buchholz wird in ein Zentrum für zeitgenössisches Design und Kunsthandwerk verwandelt. 30.000 Euro Preisgeld hat die Stadt für das Projekt vor vier Jahren beim Städtewettbewerb "Ab in die Mitte" eingeheimst. Seither wurde zwar viel Energie in den unter Denkmalschutz stehenden Jugendstilbau investiert - allerdings nicht in die Kunst. Vielmehr ist dort Ende des vorigen Jahres ein erstes Blockheizkraftwerk in Betrieb gegangen, bis 2022 soll jährlich ein weiteres dazukommen. Grundlage für das Nahwärmenetz im ehemaligen Münzviertel.

"Zum Zentrum für zeitgenössisches Design und Kunsthandwerk gibt es aktuell keine Aktivitäten", verlautet dazu aus der Stadtverwaltung. Dabei sucht zeitgenössische Kultur - genauer gesagt der Verein Lichtfabrik, der momentan noch im Neuen Konsulat zu Hause ist - gerade ein neues Domizil. Denn das Haus mit der Nummer 57 an der Buchholzer Straße ist vor drei Jahren verkauft worden. Und der Investor hat mittlerweile auch mit der Sanierung begonnen. Zwar gibt es bisher keine Kündigung für die vom Verein genutzten Räume, Sorgen machen sich dessen Mitglieder dennoch. "Spätestens wenn es an die Sanierung der Wasser- und Stromversorgung im Haus geht, können wir unser Veranstaltungsangebot nicht mehr aufrechterhalten", sagt Henning Niehus. Und das, wo es doch gerade gut läuft für den Verein. "Wir hatten im Dezember fünf Veranstaltungen. Alle waren gut besucht", resümiert Franziska Siegert. Dabei habe man nicht nur regelmäßig neue Gesichter begrüßen können, sondern auch neue Vereinsmitglieder.

Nun hatte die Stadt dem Verein unter anderem das Alte Stadtbad angeboten und wohl damit geliebäugelt, dass sich der Verein Verbündete sucht: "Im Hinblick auf das relativ große Gebäude und eine ganzheitliche Lösung für die Immobilie wurde dabei seitens der Stadt angeregt, dass der Verein gegebenenfalls weitere, passende Vereine beziehungsweise andere Nutzer zu einer gemeinsamen Nutzung des Stadtbades animiert", erläutert Stadtsprecher Matthias Förster. Damit sieht sich allerdings der Verein überfordert, der selbst maximal einen kleinen Teil des Gebäudes nutzen würde.

Ähnlich stellt sich die Situation beim Unteren Bahnhof dar, der den Konsulanern ebenfalls als neues Quartier angeboten worden war. Für den großen Komplex mit 2554 Quadratmeter Wohnfläche und 7200 Quadratmeter Land dazu war im vorigen Jahr die Nutzung als Handwerkerhof im Gespräch. Die Idee: mehrere Kleinbetriebe siedeln sich unter einem Dach an. Ob das Projekt noch aktuell ist, wird von der Verwaltung weder bestätigt noch dementiert. Dazu heißt es lediglich: "Für den Unteren Bahnhof führt die Stadt aktuell hoffnungsvolle Gespräche mit potenziellen Investoren. Näheres dazu kann jedoch erst in einigen Wochen gesagt werden."

Dass die Suche nach einem neuen Quartier durchaus nicht einfach ist, macht der neue Vereinsvorstand André Weber deutlich. Unter anderem müsse dabei immer eine mögliche Lärmbelästigung der Nachbarschaft berücksichtigt werden. Denn der Verein will auch weiterhin mit seinen Veranstaltungen "kreative Köpfe anlocken" und ihnen "gemütliche Wohnzimmeratmosphäre" bieten. Sei es mit Flamenco-Abenden, Liedermacher-Konzerten, einer Jam-Session oder auch dem Poetry-Slam, der alljährlich gemeinsam mit dem Eduard-von-Winterstein-Theater veranstaltet wird. Dafür bietet die Stadt Räume im ehemaligen Arbeitsamt an der Dresdner Straße an. "Dieses relativ junge Objekt befindet sich im Eigentum der Stadt und liegt inmitten dreier Wohngebiete verkehrsgünstig an der B 101", heißt es dazu aus der Verwaltung.