SpÃ¼rhunde entdecken mehr als zwei Kilogramm Drogen in Auto

Spürhunde entdecken mehr als zwei Kilogramm Drogen in Auto

erschienen am 20.09.2016



Oberwiesenthal. Spürhunde des Zolls haben rund 1,5 Kilogramm Marihuana und mehr als 500 Gramm Crystal in einem Wagen am Grenzübergang Oberwiesenthal (Erzgebirgskreis) entdeckt. Die Drogen sowie fast 1300 Euro Bargeld waren hinter der Kofferraumverkleidung versteckt, wie das Zollfahndungsamt Dresden am Dienstag mitteilte.

Die Spürhunde Chin Chin und Falco hatten in der vergangenen Woche auffälliges Interesse am Wagen zweier Männer gezeigt. Das Amtsgericht Chemnitz erließ inzwischen Haftbefehle gegen die 24- und 26-Jährigen sowie einen 29-Jährigen, in dessen Wohnung in Chemnitz weitere 1,5 Kilogramm Marihuana gefunden wurden. In einer weiteren der fünf durchsuchten Wohnungen wurden nochmals 100 Gramm Crystal sichergestellt. Zudem wurde eine zur Festnahme ausgeschriebene Person angetroffen, die der Polizei Chemnitz übergeben wurde. Den Straßenverkaufswert der Drogen bezifferte die Behörde mit insgesamt rund 60.000 Euro.

Im Falle einer Verurteilung drohen den mutmaßlichen Tätern mehrjährige Haftstrafen. Die Ermittlungen des Zollfahndungsamtes Dresden dauern an. (dpa/fp)