Stadtrat beschließt Bürgermeister-Abwahl

Das Votum gegen Jöhstadts Rathauschef Olaf Oettel fällt mit 14:1 Stimmen sehr deutlich aus. Der jetzt notwendige Bürgerentscheid wurde auf den 19. März datiert. Doch was passiert bis dahin?

Von Thomas Wittig

erschienen am 07.01.2017



Jöhstadt. Schon vor der Bundestagswahl in diesem Jahr müssen die Jöhstädter Wahlberechtigten einmal an die Urne treten. Am 19. März findet der Bürgerentscheid zur Abwahl von Bürgermeister Olaf Oettel (parteilos) statt. Das hat gestern der Stadtrat in einer außerordentlichen Sitzung mit deutlicher Mehrheit beschlossen. 14 Ja-Stimmen stand nur eine Nein-Stimme gegenüber. Enthaltungen waren bei dieser Abstimmung, die geheim über die Bühne ging, nicht möglich. Nur ein Stadtrat fehlte. Damit konnte die Vorgabe der Sächsischen Gemeindeordnung zur Einleitung eines Bürgerentscheides in der Sache erfüllt werden. Sie fordert dafür einen Beschluss mit drei Viertel der Stimmen aller Gemeinderäte.

Oettel selbst gilt in dem gesamten Abwahlprozess als befangen, darf also nicht aktiv in das Geschehen eingreifen. Deshalb hätte er während der Beratung in den Reihen des Publikums Platz nehmen müssen. Dazu kam es allerdings nicht, da er nicht anwesend war.

André Zinn, Jöhstadts erster stellvertretender Bürgermeister und Sitzungsleiter, stellte zu Beginn klar, dass es in der Sache keine Aussprache und auch keine Diskussion geben wird. Das verbietet der Paragraf 51 der Sächsischen Gemeindeordnung. Aus diesem Grund war die Sitzung, an der 18 Bürger teilnahmen, auch nach rund 30 Minuten Geschichte. Ehe André Zinn die Beratung allerdings schloss, verwies er darauf, dass es sich bei dem Bürgerentscheid um eine Wahl handelt, es deshalb in den nächsten Wochen bis zum 19. März auch zu einer Art Wahlkampf kommen werde. Im Vorgriff darauf appellierte er an alle, das mit dem nötigen Anstand und der entsprechenden Fairness anzugehen.

Dass die Räte die Bürgermeisterabwahl eingeleitet haben, begründen sie in erster Linie damit, dass sie über viele die Stadt betreffende Dinge von Oettel gar nicht oder erst sehr spät informiert werden. Jüngstes Beispiel dafür ist das Thema Windpark GmbH, an der die Stadt Mehrheitsgesellschafter ist. Fast ein Jahr lang hat der Bürgermeister seinen Räten verschwiegen, dass geplant ist, neue leistungsstärkere Anlagen zu bauen. Kosten: 5 Millionen Euro. Erste Differenzen zwischen dem Bürgermeister und dem Rat gab es allerdings schon Anfang 2014 - ein reichliches halbes Jahr nach seinem Amtsantritt. Damals wollte Oettel unbedingt die Grundsteuer erhöhen, die Mehrheit der Räte wollte die Bürger aber nicht noch mehr belasten. 2015 war ein Knackpunkt das Video zur Haushaltslage. Das hatte Oettel ohne Wissen seiner zwei Stellvertreter sowie der meisten Stadträte anfertigen lassen und auf die Jöhstädter Homepage gestellt. Mit dem Film hatte Oettel aus seiner Sicht dargestellt, dass die Kassen leer sind, intensiv gespart werden muss und Einschnitte für die Bevölkerung zu erwarten sind.

2016 war es dann das Haushaltskonsolidierungskonzept, das ein Kräftemessen auslöste, ehe es nach vier Anläufen unter Dach und Fach war. Grund: Über alle Fraktionen hinweg vertrat der Rat zu vielen Punkten des Papiers eine andere Meinung als Oettel. Dieser war gestern für "Freie Presse" leider nicht für ein Statement erreichbar.

Zum Bürgerentscheid am 19. März wird es laut André Zinn in jedem Ortsteil ein Wahllokal geben. Auch eine Briefwahl sei möglich. Zunächst aber gelte es erst einmal den Gemeindewahlausschuss zu bilden. Darin sollten seinen Worten zufolge Vertreter aus allen im Stadtrat beteiligten Parteien und Wählervereinigungen vertreten sein. Vorschläge dafür sowie für den Vorsitz und Stellvertreter des Ausschusses sollen bis 20. Januar eingereicht werden.