Star-DJ von Stereoact wird zum DJ-Lehrer

Rico Einenkel machte sich einen Namen in der Musikszene. Nun gibt er sein Wissen in Workshops weiter.

Von Denise Märkisch

erschienen am 17.11.2016



Gornsdorf. Plattenspieler, Boxen, Bildschirm, DJ-Pult: Wer das Studio von Rico Einenkel alias DJ Ric von Stereoact ("Die immer lacht") betritt, fühlt sich wie in einer Disco. "Das war mal unsere Sauna", erzählt Rico Einenkel und lacht. Der Raum für Erholung hat sich in das Arbeitszimmer des Erfolgs-DJs verwandelt. Denn der Gornsdorfer braucht Platz. Nicht nur, um neue Remixes und Hits für Stereoact zu produzieren, sondern auch für seine Schüler.

Seit Neustem unterrichtet Rico Einenkel. Nicht als Quereinsteiger an einer Schule. Er gibt sein Wissen an andere DJs oder an die, die es mal werden wollen, weiter. "Die Idee dazu hatte meine Frau", sagt Einenkel. Immer wieder sei er angesprochen worden, wo man das Handwerkszeug eines DJs lernen kann, wie man eine Party am Laufen hält und die Tanzflächen füllt oder wie man einen Song produziert. Also warum es den Interessierten nicht einfach selbst beibringen? Gesagt, getan. Innerhalb von ein bis zwei Stunden gibt das Mitglied von Stereoact nun Tipps. Das Angebot kommt gut an, selbst aus Rostock und Hamburg reisten Workshop-Teilnehmer bereits nach Gornsdorf.

Wer den DJ-Workshop bei Rico Einenkel gebucht hat, wird nicht nur mit Theorie versorgt, auch wenn es laut Rico Einenkel ohne nicht geht. Es wird auch ganz praktisch geübt, zum Beispiel der perfekte Übergang von einem Lied zum nächsten. "Einige wollen auch lernen, wie man mit Schallplatten auflegt." Was früher der Standard war, kam über die Jahre aus der Mode, erfreut sich aber mittlerweile wieder wachsender Beliebtheit. "Als ich anfing, hatte ich auch einen Mentor, der mir alles beibrachte." Das präge ihn bis heute.

Die DJ-Workshops bietet der Gornsdorfer vor allem unter der Woche an, da die Wochenenden mit Stereoact-Auftritten meist ausgebucht sind. Apropos Stereoact: Was gibt es Neues? "Am 31. Dezember erscheint unsere neue Single." Sie ist nicht Bestandteil des aktuellen Albums und soll die Fans überraschen. Das Datum ist dabei nicht willkürlich gewählt. Am 31. Dezember 2015 wurde "Die immer lacht" veröffentlicht. Das Lied ist mittlerweile ein Mega-Hit. Allein auf Youtube schauten sich bis heute mehr als 73,5 Millionen das Musikvideo an. Außerdem werden Rico Einenkel und Sebastian Seidel am 16. Dezember bei der "Ultimativen Chartshow" auf RTL zu sehen sein.