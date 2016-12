Startschuss für Großprojekt Tankstelle und Bushalle

Der zentrale Parkplatz in Oberwiesenthal wird im nächsten Jahr sein Gesicht verändern: Zwei Bauvorhaben sind dort gestern offiziell begonnen worden.

Von Antje Flath

Oberwiesenthal. Manch einer hat schon gar nicht mehr daran geglaubt, so lange haben sich die Verhandlungen mit allen Beteiligten hingezogen - länger als zwei Jahre. Doch gestern ist offiziell der Startschuss für zwei große Bauvorhaben in Oberwiesenthal gefallen: für eine neue Selbstbedienungs-Tankstelle sowie für eine neue Busabstellhalle. Schon im Herbst des nächsten Jahres sollen beide Projekte abgeschlossen sein.

"Sobald es im nächsten Jahr frostfrei ist, wollen wir mit den Erdarbeiten beginnen", kündigt Roland Schmidt an. Der Scheibenberger Unternehmer führt den gleichnamigen Familienbetrieb, der in Scheibenberg und Chemnitz bereits zwei Tankstellen betreibt. Zudem sind derzeit sechs Tankwagen mit dem Firmenlogo unterwegs. Nun soll eine dritte Tankstelle dazu kommen: Vielleicht die höchstgelegene in Deutschland, mutmaßt er. Dabei ist der Standort bewusst gewählt. Kennt er doch noch die damalige Tankstelle in Unterwiesenthal, die bis weit nach der Wende existiert hat: "Ich habe es bedauert, als diese zugeschlossen wurde." So hat es vor vier Jahren bereits erste Gespräche zwischen dem Unternehmer und der Stadt zum Neubau der Tankstelle gegeben. Sie soll unmittelbar neben dem Mehrzweckgebäude auf dem Parkplatz errichtet werden und rund um die Uhr zur Verfügung stehen. "Bezahlt wird mit Karte", so Roland Schmidt.

Schräg gegenüber - in unmittelbarer Nähe des Bahnhofes - entsteht für reichlich 600.000 Euro die neue Busabstellhalle der Regionalverkehr Erzgebirge GmbH. Dort sollen künftig vier Busse untergestellt werden können. Zudem sollen ein kleines Materiallager, ein Hausanschluss- und Technikraum sowie ein Sanitärtrakt entstehen. Anfang 2017 soll die Ausschreibung für den Rohbau erfolgen, kündigt Planer Sven Ehmer aus Grünhain-Beierfeld an. Am Montag nach Ostern sollen die Bauarbeiten beginnen und im Herbst die Busse bereits in der neuen Halle stehen. 75 Prozent der förderfähigen Kosten erhält das Unternehmen nach Angaben von Geschäftsführer Roland Richter als Zuschuss vom Freistaat Sachsen.