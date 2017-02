Stereoact und Toni suchen den nächsten Erzistar

Der Startschuss für die vierte Staffel ist gefallen. Am 1. April findet das Casting in Schneeberg statt. Und ein berühmtes Jurymitglied war vor einigen Jahren sogar selbst einmal Kandidat.

Von Denise Märkisch

erschienen am 09.02.2017



Annaberg-Buchholz. Die Aufregung steigt. In weniger als zwei Monaten - am 1. April - beginnt die vierte Erzistar-Staffel. Wieder werden die besten Sängerinnen und Sänger aus dem Erzgebirge gesucht. Los geht es mit einem großen Casting in der "Goldenen Sonne" in Schneeberg. Wer es in die Endrunde schafft, unter anderem werden die zehn Finalisten bei der Annaberger Modenacht und beim Stadtfest Aue auf der Bühne stehen, entscheidet die Jury.

Und diese ist in der vierten Auflage gut besetzt. Organisator Mirko Süß konnte den Musiker Toni ("Sommerregen") und das DJ-Duo Stereoact ("Die immer lacht") gewinnen. Sebastian Seidel von Stereoact verbindet mit Erzistar sogar eine ganz persönliche Erfahrung. "Ich habe 2013 mitgemacht." Doch die Stimme des Star-DJs konnte die damalige Jury nicht überzeugen. Sebastian Seidel kam nicht unter die Finalisten. Am Ende schaffte es der Musiker aber doch in die Charts, wenn auch nicht als Sänger. Jetzt Teil der fünfköpfigen Jury zu sein, freue ihn aber umso mehr. Neben Sebastian Seidel, Rico Einenkel und Toni Kraus werden auch Vanessa Louise Winkler (Erzistar-Gewinnerin von 2013) und Katja Reichert von "Keen On Rhythm" die Talente bewerten.

"Ich bin sehr gespannt, wer alles zum Casting kommt", sagt Toni Kraus. Er selbst habe sich nie einer Jury stellen müssen. Doch er freut sich darauf, junge Talente zu entdecken und sie bei ihrer Entwicklung zu unterstützen. Außerdem sei es toll, so eine Aufgabe mit Freunden zu übernehmen. "Ich kenne Ric und Rixx schon sehr lang, das wird bestimmt lustig." Doch alle drei nehmen die Aufgabe sehr ernst. "Wir haben alle Erzistar-Termine geblockt", erzählt Rico Einenkel (DJ Ric). Bei dem vollen Terminplan der Erfolgs-DJs sei das nicht immer ganz einfach gewesen. "Doch wenn man bei so etwas mitmacht, dann sollte man es auch richtig machen." So viel Einsatz erwarten die Jury-Mitglieder auch von den Kandidaten. "Man muss schon mit Herz dabei sein", sagt Sebastian Seidel (DJ Rixx). Doch Stereoact wird nicht nur in der Jury sitzen, die DJs werden dem Gewinner auch einen Remix machen.

2015 nahmen rund 30 Gesangstalente am Casting teil. Die 3. Staffel gewann Michael-Martin Trautzer. Organisator Mirko Süß hofft, dass sich wieder so viele, wenn nicht sogar ein paar mehr, Sänger bewerben. Dabei müssen aber nicht nur Pop-Songs im Mittelpunkt stehen. Auch Rapper, Volksmusiker oder Schlagersänger seien willkommen. Je bunter die Mischung, desto besser.

Anmeldungen für die 4. Erzistar-Staffel sind ab sofort möglich. Mitmachen kann jeder, egal ob mit oder ohne Bühnenerfahrung. Auf den Gewinner warten eine Singleproduktion und Veröffentlichung Sweethouse Productions inklusive professionellem Musikvideo und Stereoact-Remix. www.erzi-star.de