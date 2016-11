Stollentag: Ein Marathon für die Sinne

Die Prüfer mussten 48 Stollen aus ebenso vielen Bäckereien unter die Lupe nehmen. Am Ende konnten gleich sechs Bäckereien und Konditoreien aus dem Altkreis Annaberg über Gold jubeln.

Von Dirk Trautmann

erschienen am 28.11.2016



Annaberg-Buchholz. Gemütlich Kaffee trinken am 1. Advent sieht anders aus. Das musste jeder schnell feststellen, der gestern im Annaberger Erzhammer der Jury beim 16. Erzgebirgischen Stollentag über die Schulter schaute. Die Experten hatten einen wahren Marathon für die Geruchs- und Geschmacksnerven zu absolvieren. 48 Bäcker aus der Region hatten ebenso viele Stollen zur Bewertung abgegeben. Elf davon wurden am Ende mit Gold bewertet. Darunter waren mit den Annaberger Backwaren, der Konditorei Schreiber, der Eiskonditorei Reuter, der Bäckerei und Konditorei Nönnig sowie den Bäckereien Gebhardt und Wolter gleich sechs Betriebe aus dem Altkreis Annaberg.

"Dieses Ergebnis zeigt, dass die Qualität weiter gestiegen ist. Das ist ein sehr gutes Zeichen, sowohl für die Bäckereien, als auch für die Kunden", sagte André Bernatzky, der der dreiköpfigen Jury vorstand. Gemeinsam mit dem Bäckermeister aus Glashütte, der zudem Schulleiter der Akademie des Deutschen Bäckerhandwerks Sachsen in Dresden ist, begutachteten Uto Stieberger, Bäckerei-Fachlehrer am Berufsschulzentrum Annaberg, sowie Bäckermeister Richard Schulz aus der Kreisstadt das Weihnachtsgebäck.

Anhand des Prüfschemas für Feine Backwaren von der Deutschen Landwirtschafts-Gesellschaft wurde eine umfangreiche Liste für jeden Stollen abgearbeitet. Form und Aussehen, Oberflächen- und Krusteneigenschaften, Lockerung und Krumenbild, Struktur und Elastizität sowie Geruch und Geschmack galt es zu bewerten.

Die Stollenprüfung begann 9 Uhr und dauerte bis gegen 13 Uhr. Peinlich genau achtete die Jury darauf, dass jede Prüfung den Vorgaben entsprach. Sie begannen mit Aussehen und Form. Punktabzüge gab es, wenn die Oberfläche des Weihnachtsgebäcks aufgebrochen war, der Stollen zu hoch daherkam, zu braun gebacken war oder gar schwarze Verfärbungen aufwies. Bemängelt wurde zudem, wenn zu viel Kristallzucker durch den Puderzucker schimmerte, wenn das buttrige Aroma fehlte oder Spuren von Margarine zu schmecken waren. Ein Pinselhaar, das aus dem Puderzucker herausragte, war ebenso unerwünscht wie ein bitterer Geschmack. "Der Geschmack wird mit den meisten Punkten bewertet, er muss ausgewogen, abgerundet und buttrig sein. Der Teig sollte etwas mürbe, auf keinen Fall zu fest sein, die Rosinen müssen gleichmäßig verteilt sein, die Krumenfarbe sollte hell sein, die Form gleichmäßig und auch gezuckert sollte gleichmäßig sein", so Jurychef Bernatzky. Die Prüfer verkosteten dabei "blind". Die Stollen trugen nur eine Nummer, nicht den Namen der Bäckerei.

Gegen 13 Uhr öffneten sich die Türen dann für Besucher. "Ich komme immer zum Stollentag, koste und kaufe dann vom Besten mehrere Exemplare", sagte Rosemarie Michler aus Heddesheim in Baden-Württemberg. Die Mildenauerin Renate Meyer kam ebenso zum Probieren. Kaufen will sie später.