Strohpuppen mit fremdenfeindlichen Sprüchen gefunden

erschienen am 12.12.2016



Annaberg (dpa/sn) - An mehreren Orten im Erzgebirgskreis hat die Polizei lebensgroße Strohpuppen sichergestellt, die mit fremdenfeindlichen Parolen beschriftet waren. Mitarbeiter des städtischen Wachdienstes in Annaberg sowie Passanten in Gelenau und Auerbach (Vogtlandkreis) hätten die Puppen in der Nacht zu Montag entdeckt, teilte die Polizei mit. Die Puppen waren in Einweg-Overalls gekleidet und mit Zetteln beklebt, auf denen fremdenfeindliche Schriftzüge geschrieben standen. Der für politische Straftaten zuständige Staatsschutz übernahm die Ermittlungen.