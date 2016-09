Super-Gau: Wenn der Strom nicht mehr flieÃŸt

Super-Gau: Wenn der Strom nicht mehr fließt

Ist das Erzgebirge auf den Störfall für mehrere Tage vorbereitet? Gibt es im Ernstfall für die Bürger Anlaufstellen in der Gemeinde? Fragen, auf die Experten Antworten suchen.

Von Christof Heyden

erschienen am 28.09.2016



Annaberg-Buchholz. Handys verstummen, Computerbildschirme bleiben schwarz. Die Kaffeemaschine bleibt genauso kalt wie die Heizung. Ohne Stromversorgung läuft bei Banken, Supermärkten und Firmen nichts mehr. Das öffentliche Leben kommt zum Erliegen. Dieses Szenario zeichnete Adolf Schweer zur 30. Auflage des Comenius-Forums am Montagabend in Annaberg-Buchholz, das unter dem Motto "Blackout, sind wir vorbereitet?" stand. Schweer ist Technischer Geschäftsführer der Mitnetz GmbH Halle und Vorsitzender der Landesvereinigung des Technischen Hilfswerkes Sachsen/Thüringen. Fachleute wie er verstehen unter Blackout einen großflächigen Stromausfall in mehreren Bundesländern oder sogar in ganz Europa - und das über mehrere Tage hinweg. "Für eine große Anzahl Betroffener ist eine uneingeschränkte und schnelle Wiederversorgung über Stromnetze nicht möglich", so der Fachmann.

Sensibilisieren statt dramatisieren - unter diesem Tenor entwickelte sich eine Diskussion darüber, wie Einheimische, Behörden und Firmen gewappnet sind.

"Der Eintritt des Blackouts mag auf den ersten Blick unwahrscheinlich sein. Die Gesellschaft ist darauf aber ungenügend vorbereitet", sagte Schweer. Die sichere Stromversorgung sei für die meisten Bürger eine Selbstverständlichkeit. Auf Vorsorgemaßnahmen sei im Zeitalter straff bemessener Haushaltskassen immer mehr verzichtet worden. "Behörden und Firmen, aber auch Privathaushalte sollten den Ernstfall gedanklich durchspielen."

Die Aussprache machte deutlich: "Es geht um mehr als Mineralwasser und Hülsenfrüchte in Reserve", sagte Schweer. Taschenlampen samt Batterien, Kerzen und Streichhölzer müssten genauso in Reichweite liegen, wie Notstromaggregate und Kraftstoff. Bargeld sollte ebenso vorrätig sein, wie eine Liste ausgedruckter Kontaktadressen, da im Notfall kein Computer mehr funktioniere.

Die Nachfrage, ob das Erzgebirge womöglich zugunsten von industriellen Ballungszentren abgeschaltet werden könnte, vermochte Schweer mit Hinweis auf ein bislang für Deutschland nicht vorliegendes Gesamtstrategiepapier nicht zu beantworten.

Annabergs Bürgermeister Thomas Proksch sieht Nachholebedarf darin, dass die Einwohner auf den Ernstfall vorbereitet werden. "Die Mitbürger sollten Anlaufstellen in der Stadt im Ereignisfall kennen. Quartiermanagern könnte da eine wichtige Rolle zukommen. Der Kommunikation muss das Augenmerk gelten, um deeskalierend zu agieren und der Bevölkerung Informationen weiterzugeben", so Proksch. Der Kommunalpolitiker berichtete von seiner Sorge, dass Wissen der Vorgänger verloren ginge. "Beispielsweise um die Wasserangebote am Pöhlberg. Wie sichern wir diese Quellgebiete, die im Ernstfall ein Reservoire darstellen können?" In diesem Zusammenhang mahnte Proksch auch, Elemente der Infrastruktur zu erhalten, speziell die Bahnverbindung. "Gerade mit der Bahn können große Transporte abgewickelt werden."

Frank Kippig, Geschäftsführer der Wasserwerke Westerzgebirge Schwarzenberg, berichtete, dass zur Wende etwa im Bereich der Wasserwirtschaft alle Notstromaggregate sowie ein firmeneigenes Sprechfunknetz abgeschafft worden sind. "Doch spätestens seit den terroristischen Attacken haben wir solche Technik wieder beschafft, um im Notfall die Bevölkerung mit Wasser zu versorgen. Zudem gewinnt das Netz des Notwassersystems, das vor 25 Jahren als nicht mehr notwendig eingestuft wurde, wieder an Bedeutung", so Kippig.