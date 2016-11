Tage des einstigen Ferienheims "Aktivist" sind gezählt

Oberwiesenthal wird nach dem Alten Klub ein weiteres Gebäude verlieren, das jahrzehntelang das Ortsbild prägte. Sogar der König besuchte es einst. Noch ist unklar, was an seiner Stelle entstehen soll.

Von Matthias Wetzel

erschienen am 02.11.2016



Oberwiesenthal. Seit fast zwanzig Jahren steht das einstige Oberwiesenthaler Sporthotel leer. Die imposante Fassade des mehr als 100 Jahre alten Hauses verfällt, Fenster und Türen sind zugebaut und vernagelt. Es ist, als liege mitten im Brennpunkt von Oberwiesenthal ein Hotel im Dornröschenschlaf. Mit einem entscheidenden Unterschied: Das Dornröschenschloss erwachte nach hundert Jahren aus seinem Schlaf. Für das Sporthotel ist weit und breit kein Märchenprinz in Sicht. Urlauber werden dort nie wieder einchecken, soviel ist sicher. So schwer es Jörg Müller fällt, aber an dieser Tatsache gibt es nichts zu rütteln. Der 63-Jährige war nach der Wende von 1993 bis 1998 Technischer Direktor des Sporthotels und kennt jeden Winkel des altehrwürdigen Hauses. "Die bauliche Substanz ist so marode, dass es leider keine Rettung mehr gibt." Nur mit einem unverhältnismäßig hohen finanziellen Aufwand sei noch etwas zu machen, so Müller. "Aber Aufwand und Nutzen stehen in keinem Verhältnis", sagt er und winkt ab.

Mit dem Sporthotel verschwindet ein weiteres Gebäude, das den Ort über Jahrzehnte geprägt hat. Schräg gegenüber steht der legendäre Alte Klub, nur wenig jünger, seit einem Brand nur noch eine Ruine. Auch er ist der Abrissbirne geweiht. Anfang des 20. Jahrhunderts war die Lage eine völlig andere. Im Juni 1911 wurde die Sporthotel GmbH Oberwiesenthal gegründet. Ihr Ziel: Der Bau einer hochmodernen Herberge mit knapp hundert Betten inmitten einer sich entwickelnden Tourismusregion. Wenige Monate später stand ein imposanter Hotelkomplex auf freier Wiese am Fuße des Fichtelberges.

Es war, im Wortsinne, das erste Haus am Platz mit allem Luxus, den man sich zu dieser Zeit vorstellen konnte. Mit fließend warmem und kaltem Wasser auf den Zimmern, elektrischer Beleuchtung, Zentralheizung, Musiksalon, Billardzimmer und einem mondänen Restaurant prahlte das Hotel in seinen Werbebroschüren. Selbst seine Majestät König Friedrich August III. von Sachsen nahm das neuerbaute Sporthotel bei einem Besuch in Augenschein. Der Hotelpalast sollte den Auftakt geben, um aus Oberwiesenthal das "Sächsische St. Moritz" zu machen. In den nächsten Jahren folgten weitere Hotels. Anfang der 1920er-Jahre wurde die Seilschwebebahn gebaut. Prominente pilgerten nach Oberwiesenthal und Prospekte warben mit "modernen Hotels, tadelloser Unterkunft, erstklassiger Verpflegung und vornehmer Geselligkeit". Mit dem Zweiten Weltkrieg erlebte die vornehme Geselligkeit einstweilen ihr Ende. Hotels und Heime wurden Lazarette. Auch das Sporthotel bevölkerten nun Verwundete und Krüppel statt froh gelaunter Touristen. Nach dem Krieg blieb das Hotel für einige Jahre Erholungsheim der Roten Armee. Erst 1953 öffnete das Haus wieder seine Pforten, nun als Ferienheim "Aktivist" der SDAG Wismut.

"Zum Hotel hatten ausschließlich Feriengäste Zutritt", erinnert sich Siegfried Kahl. Später habe man dann eine Ausnahme gemacht und wenigstens das Restaurant für zwei Stunden am Tag der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Kahl, heute 77, war dennoch öfter im Haus. Denn im "Aktivist" waren bei internationalen Skiwettkämpfen Sportler, Trainer und der Kampfrichterstab, zu dem Kahl gehörte, untergebracht. Auch die Ende der 1960er-Jahre gebaute Schwimmhalle konnten die Oberwiesenthaler nutzen, hier fanden unter anderem der Schwimmunterricht für Schüler und internationale Wettkämpfe statt. Die Wendewirren Anfang der 90er hatte das nun wieder in Sporthotel benannte Haus einigermaßen überstanden. Die Treuhand verkaufte es 1991 an die Euromill-Gruppe, die das Haus zwei Jahre lang durchgängig betrieb, dann aber nur noch in den Wintermonaten. 1998 ging Euromill Pleite und das traditionsreiche Haus wurde geschlossen. Seither steht es leer. Daran änderte auch der Verkauf an die Ahorn-Hotel-Gruppe 2007 nichts.

Eine Kommission inspizierte vor Kurzem das denkmalgeschützte Gebäude. "Der Dachstuhl ist verfault, Pilzbefall an vielen Stellen und die Mauern sind durchfeuchtet. Es ist nicht mehr zu retten und soll in den nächsten zwei Jahren abgerissen werden", fasst Müller, der letzte Technische Direktor, das Ergebnis zusammen. Demnächst seien Gespräche zwischen dem Eigentümer und Vertretern der Stadt geplant, um zu beraten, was auf dem Grundstück in Zukunft entstehen könnte. Müller: "Ein Hotel wird es wohl nicht mehr sein, denn davon haben wir in Oberwiesenthal genügend."