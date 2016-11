Tannenberg: Opel stürzt in Geyerbach

erschienen am 19.11.2016



Tannenberg. In der Nacht von Freitag auf Samstag ist ein Opel mit insgesamt vier Insassen in den Geyerbach nahe Tannenberg gestürzt. Der Opel war auf der Alten Dorfstraße unterwegs, als er von der Fahrbahn abkam und in dem Bach landete. Die Insassen konnten sich eigenständig aus dem Fahrzeug befreien. Bei dem Unfall wurden zwei Personen verletzt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Im Einsatz waren rund 25 Kameraden der Feuerwehr Tannenberg und Geyer. Sie bauten vor Ort eine Ölsperre und leuchteten die Unfallstelle aus. Der Abschleppdienst hob anschließend das Fahrzeug aus dem Bach. Weshalb der Fahrer des Opels die Alte Dorfstraße befuhr, die derzeit ein Fuß- und Radweg und für den Verkehr gesperrt ist, ermittelt nun die Polizei. (fp)