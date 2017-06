Teilnehmerrekord bei Benefizlauf

erschienen am 09.06.2017



Mit einem neuen Teilnehmerrekord von weit mehr als 1000 Läuferinnen und Läufern ist vor wenigen Minuten der 6. Benefizlauf des Elternvereines krebskranker Kinder Chemnitz am Fichtelberg in Oberwiesenthal zu Ende gegangen. Mit dem Lauf sammelt der vor nunmehr 27 Jahren gegründete Verein Geld, um junge Krebspatienten und ihre Familien in der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin des Klinikums Chemnitz in der schwierigen Phase der Diagnose und Behandlung zu unterstützen. Derzeit werden auch zehn Familien aus dem Erzgebirge betreut. Deutlich mehr als 100.000 Euro sind dabei in den vergangenen Jahren zusammengekommen. Allein bei der Veranstaltung im vorigen Jahr konnten insgesamt annähernd 50.000 Euro Spenden gesammelt werden. (af)